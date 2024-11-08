電動自行車亂象多！11月30日起未掛牌上路最高罰3600元 騎士們小心荷包

微型電動二輪車（電動自行車）因免考照與免掛牌，曾導致不少交通亂象。根據交通部統計，2020年至2022年期間，電動自行車事故已造成超過百人死亡。因此，交通部於2022年修法納管，規定電動自行車必須掛牌、投保強制險、車速不得超過25公里且不得改裝，騎乘時需配戴安全帽，並且年滿14歲才能上路。經過2年的緩衝期，目前已有21萬5161輛電動自行車完成掛牌，但仍有至少4萬輛尚未掛牌。自11月30日起，違規上路將被處以1200至3600元的罰款。

11月新制 微電車需掛牌才能上路！網友：掛牌很重要

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/10/30～2024/11/05）統計調查，「電動自行車」近一週探索概念出現「11月新制、投保強制險、違規裁罰明年上路」等字詞。對於「11月新制」，電動自行車需掛牌以及「投保強制險」，有網友表示，「微電車是巷弄街口塞車的元凶，很多傳統市場都能看到」、「外籍移工爆改無牌的微電車一堆」、「掛牌這件事情很重要」。

騎乘微電車時必須戴安全帽，否則將被罰300元。此外，微電車不得載人，違者將面臨300元到600元的罰鍰。特別值得注意的是，14歲以下的人不得駕駛微電車，違反此規定將被罰600元到1200元，並當場禁止駕駛，車輛也將被移置保管。

台中市政府訂定微電車相關法規 違規裁罰明年實施

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

配合中央修法規範，台中市政府也訂定了《微型電動二輪車管理自治條例》。若騎乘者未依規定停放或違反交通規則，將比照機車進行開罰，相關違規裁罰措施將於明年正式上路。

根據交通部公告，電動自行車掛牌作業需備妥：身分證正本及印鑑、新領牌照登記書兩張、強制汽車責任保險證、車輛來歷證明、統一發票，以及繳納微電車牌照規費（號牌300元、行照150元）。你家還有未掛牌的電動自行車嗎？趕快把握時間去申請吧！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月30日至2024年11月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『電動自行車』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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