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失眠問題有解了？ 專家建議助眠食品挑這4大成分

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
除調整生活與飲食習慣，也可適時搭配食用助眠保健品輔助。示意圖，本報資料照片
除調整生活與飲食習慣，也可適時搭配食用助眠保健品輔助。示意圖，本報資料照片

失眠是現代人常碰到的文明病，藥師李昱興指出，生活壓力、作息混亂、荷爾蒙變化，甚至睡前滑手機和藥物影響，都可能導致睡眠障礙，除調整生活與飲食習慣，也可適時搭配食用助眠保健品，可挑選含有4大關鍵助眠成分的品項，包含鎂、番紅花萃取物、南非醉茄和神經傳導物質GABA等，維生素B6、 B12、鈣、維生素E、色胺酸及芝麻素等，也有輔助效果。

台灣睡眠醫學學會2022年調查指出，疫情以來對睡眠品質不滿意的民眾，比疫情前增加17%；失眠症狀的比例，也從疫情前的 42.9%上升至59.7%，生活壓力、作息混亂、荷爾蒙變化，甚至睡前滑手機和藥物的影響，都可能導致睡眠障礙。

李昱興指出，失眠大致可分為入睡困難、淺眠或睡眠中斷、早醒且睡不飽等情況，許多人會選擇服用安眠藥強行「關機」，但長期依賴可能引發白天嗜睡、記憶力下降、腸胃不適等副作用，甚至有成癮風險，多種藥物混用，也容易引發交互作用，應根本改善睡眠習慣。  

此外，長期睡眠不佳也會提高代謝性疾病風險，如血壓高、血脂高、血糖高等「三高」問題，並增加心血管疾病機率，李昱興建議，要改善睡眠問題，建議從減輕壓力、改善睡眠環境、調整飲食和適度運動，並避免晚上攝取咖啡、可樂與茶等含有咖啡因的食物，也不建議以酒精作為助眠手段，因其代謝產物反而會引發睡眠中斷，影響睡眠品質。

李昱興說，除調整生活習慣，也可適時搭配助眠食品，尤其是以下4大關鍵成分：

1、鎂：有七成台灣人鎂攝取不足，而鎂是血清素製造和褪黑激素合成的重要輔酶，適量補充能延長睡眠時間、提升睡眠品質。

2、番紅花萃取物：研究發現，番紅花能促進色胺酸轉化為血清素，進而提高褪黑激素濃度，達到助眠效果，但因番紅花採摘不易且價格高昂，被譽為「紅色黃金」，市面上僅少數助眠產品含有此成分。

3、南非醉茄：又稱「睡茄」，在印度傳統醫學已經被用為適應元，有舒壓助眠的效果，研究指出，每日攝取南非醉茄萃取物，可顯著減少焦慮、壓，降低皮質醇濃度、提升睡眠品質。

4、GABA：重要的神經傳導物質，能傳遞「休息」訊號，調節體質、穩定情緒並幫助入睡，其中麩胺酸發酵物，是市面上助眠保健食品中最常見的GABA來源。

此外，維生素B6、 B12、鈣、維生素E、色胺酸及芝麻素等成份，改善睡眠也有輔助效果，李昱興提醒，睡眠問題成因多樣，要選擇含多種有效成分的複方保健食品，能更全面助眠，提升整體睡眠品質，同時應注意選擇有認證的廠商，並確保有效成份充足且具有安全報告的產品。 

生活習慣 疫情 睡眠時間

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