永豐餘百年展呈現永續生活　11／20～26在101水舞廣場

永豐餘特別主辦「YFY Better Choice 永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動，11月20～26日在台北101水舞廣場登場。圖／永豐餘、Wikkelhouse提供 在全球關注與探索永續、減碳生活新樣貌的重要關鍵時刻，當下每一個人所做的選擇，都代表著對於永續生活的關心。創立於1924年的永豐餘，至今走過百年，以「醣經濟」為本，為呈現「低碳低耗能」、「全循環經濟」與「非塑材料」的未來永續生活的新樣貌，特別主辦「YFY Better Choice 永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動，11月20～26日在台北101水舞廣場，首度在台灣曝光由瓦楞紙和木框造的全循環屋、Better Choice展示區、以及手作、市集、回頭書與音樂表演，豐富且多元的活動，邀請每個人發現生活中食衣住行育樂的循環永續新樣態。

低碳建築「全循環屋」 全台首度亮相

即將開展的「YFY Better Choice 永豐餘百年展」，由環境部指導，永豐餘投資控股主辦，邀請台北市政府環保局、台北市商業會、ICDI國際氣候發展智庫擔任共同主辦單位，最大亮點是從荷蘭引進低碳建築Wikkelhouse打造全循環屋將低碳綠色居家生活具象化外，同時規劃「Better Choice展示區」，展出旗下中華紙漿、永豐餘工業用紙、永豐餘消費品實業、元太科技、永道射頻、捷比達、永豐餘生技、永豐餘建設開發、永餘智能等共計超過50項產品成果與服務，近距離接觸與專人說明，讓觀展民眾更了解產品的永續設計理念，實際體驗如何應用在食衣住行育樂等日常生活層面中。

而在現場放置的元太電子紙看板中，永豐餘統整全循環屋、Better Choice展示區以及其他眾多永續產品，足足100項永續生活提案啟發民眾對於減碳生活的想像。例如運用紙材極強的可塑性、創造性，永豐餘工紙開發出易於搬運組裝且可100%回收再生的綠色紙家具，以及多款兼顧美觀和資源循環永續的產品包裝得獎作品，降低碳足跡同時減少廢棄物；中華紙漿則將造紙透過材料科學廣泛應用於食品容器、標籤、大圖輸出、裝潢建材、醫療包材、特殊製程用紙等領域，讓具固碳特性的天然纖維產品深入民眾生活的各種情境；專注於創新與環保的永豐實，亦從使用FSC認證原料、低碳製程、到力行包裝減塑，在保障消費者舒適生活的同時，透過合理的用量設計提升資源使用效率，減少浪費，與消費者共同呵護地球環境。

永豐餘打造的全循環屋，看見未來永續生活的樣貌。圖／Wikkelhouse提供

Better Choice展示區 減碳永續在生活周遭時刻發生

參觀全循環屋後，一旁以透明可回收材質、紙與可回收木頭打造的「Better Choice展示區」，更能進一步了解與認識永豐餘在不同產業面向節能減碳的進步與用心。

從沼氣發電開始，在展覽中可發現原來生活中有那麼多廢棄物，居然能夠成為沼氣發電的原料，永豐餘的新屋廠，更是全台最大的沼氣發電系統，一年發電量，可提供1萬2千戶家庭用電。

接著來到材料區，將展現永豐餘一條龍的研發製造與設計能力。從醣材料發展出一系列產品乃至永續包材，並實際運用於生活中，就連多數人每天都會使用的「紙容器」，還有分「是否有淋模」的設計，更成為後續回收的重點。

特別打造的Better Choice展示區，能進一步了解與認識永豐餘在不同產業面向節能減碳的進步與用心。圖／永豐餘提供

在建材區，更能看到「電影中未來生活場景」的真實運用，元太科技展出的變色地磚、變色牆面等，減少裝修浪費實現循環經濟，未來居家想要改造，透過一次性的施工，日後就能輕鬆變更生活風貌，或利用造紙過程中的餘料，將其化身為建築材料，都讓未來減碳生活的居住想像全都實現。

事先預約報名 完成參觀過程獲好禮

活動期間，在平日有綠色好療癒植栽餘料花盆DIY、健康潔淨體驗，還有遠哲教育基金會特別策畫的科學實驗區，信誼基金會舉辦的親子活動，以及回頭書市集，讓知識可以持續傳遞；11月22～24日三天，則有周末市集與綠色小舞台，當紅的美食、永續用品知名品牌齊聚出攤，還有關心綠色永續的歌手帶來音樂表演，讓所有參加者在輕鬆的氛圍中，體驗到「永續綠色生活不用犧牲品質，而是讓生活中的每一個好選擇，都能帶來好日常、好永續。」

觀展過程中也有巧思設計，只要先在網路預約報名或現場報名，在指定時間內領取RFID紀念明信片，參觀過程中拿了「永續認同卡」，代表自己選擇該項產品，最後到結算區統計，透過RFID無線射頻辨識科技，馬上可計算出透過選擇，可以減碳、或選擇含綠碳、自然碳產品的數字，最後能帶走一張永續生活認同書以及永豐餘百年好禮，包含 五月花厚棒全紙包裝抽取式衛生紙」，橘子工坊天然洗衣膠囊以及永豐餘生技電子禮券等多項好禮。

走過百年的永豐餘，特別主辦「YFY Better Choice 永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動，11月20～26日在台北101水舞廣場登場。圖／永豐餘提供