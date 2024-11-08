回老家爺爺認不出 張書偉談親人失智籲愛要及時

每次回老家，爺爺總認不出他是誰，曾讓Energy副團長張書偉衝擊很大。張書偉擔任公益大使，看到老人在基金會帶領下做認知訓練，了解藥物外治療的重要，也呼籲「愛要及時」。

首度代言樂齡族群公益議題，張書偉分享，自己的爺爺曾是失智症患者，每次回老家，爺爺總是認不出他是誰，讓他衝擊很大。爺爺的失智不僅對全家人是很大的挑戰，失智長輩常有問題行為更導致許多家庭衝突，因此有感失智家庭非常需要政府與民間的幫助與支持。

為了這次代言，張書偉前往天主教失智老人基金會附設聖若瑟失智老人養護中心拍攝宣傳短片，與長輩進行串珠活動、看影片及唱卡拉OK等鍛鍊記憶活動，並呼籲愛要及時、愛要珍惜，邀大眾透過愛心捐款，共同打造失智友善社會。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄透過新聞稿表示，近年來失智預防與延緩的觀念愈來愈受到重視，但做為長期耕耘於失智症的非營利民間組織，卻發現國人對於失智症的認知仍有提升的空間。

藥物治療並不是失智症的唯一解方，非藥物治療也扮演重要的角色。鄧世雄說明，藉由溫馨的陪伴和認知訓練、音樂治療、藝術治療等不同的非藥物治療方式，可以改善失智患者的情緒和症狀，找回生活樂趣，甚至培養新的興趣，刺激活化腦力。

鄧世雄指出，鼓勵長者運用潛在的能力，執行日常居家家務，啟發創新功能，或發揮專長技藝等，也可以增進失智症長輩自信心與成就感，達到失智預防與延緩的目的，讓生活更有品質與樂趣。

天主教失智老人基金會攜手16名專家學者，出版「這樣生活不失智」，希望提供讀者切實可行的方法，守護自己的大腦健康，同時幫忙身邊親友，將這些多元的認知訓練和非藥物治療方案融入日常生活中，有效預防及延緩失智症的發生。即日起至12月31日，單次捐款基金會新台幣1000元，即可獲得1本。