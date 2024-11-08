推YouBike公車500元月票？侯友宜：往這方向走

台灣民眾黨籍新北市議員陳世軒今天說，TPASS通勤月票對學生太貴，應推結合公車與YouBike的新台幣500元月票；新北市長侯友宜說，會向中央爭取預算，協調台北市，往這方向走。

陳世軒上午在新北市議會質詢時表示，TPASS月票雖結合捷運、輕軌與國道客運等，但1200元對學生太貴，是否可打造結合公車與YouBike、每月500元到600元的月票，幫助學生與中輕度通勤族。

侯友宜答詢說，這是好的政策，會請新北市政府交通局評估，如果財政收支劃分法修法，地方政府要做這個很簡單，但目前還沒有，他會向中央反映、爭取預算，往這方向走。

陳世軒追問，如果中央願補助且財源允許，是否可考慮這方案；侯友宜表示，他會與台北協調，要做一起做，往這方向努力。