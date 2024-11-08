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7歲童無原因昏迷腦出血 一度「插3管」中醫介入改善

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
屏東縣中醫師公會理事長陳啓禎分享，一名原本需要插「3管」攤在床上的孩子，經中醫治療可重返校園。記者賴昀岫／攝影
屏東縣中醫師公會理事長陳啓禎分享，一名原本需要插「3管」攤在床上的孩子，經中醫治療可重返校園。記者賴昀岫／攝影

南部7歲小朋友某天在學校突然頭痛並昏迷，就醫發現有腦出血現象，但本身並無腦血管異常或外傷，開刀住院3個月後返家，中醫介入後半年順利返回校園。衛福部自109年起推動「中醫優質發展計畫」，提供社區醫療照護超過23萬人次，居家醫療照護近2.8萬人及長照機構照護約9.6萬人。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰說，因應人口老化、高齡照護需求增加，衛福部自109年至113年推動「中醫優質發展計畫」，為提供失能或生病就醫不便民眾居家醫療或社區醫療服務，而「建立中醫社區健康照護網絡計畫」，以健保六分區建立中醫社區（居家）醫療及健康照護網絡，發展在地常見病症的中醫社區（含預防醫學）、居家醫療照護及長期照顧服務模式，鼓勵中醫師至病人住家或照護機構提供以病人為中心的全人照護。

蘇奕彰表示，計畫也結合社區資源，於社區及長照C據點及家庭照顧者支持服務據點等地點，辦理預防醫學衛教活動，推廣中醫藥養生保健知識，與地區居民共同營造健康社區及高齡友善環境；並培育中醫在地化社區照護人才，落實在地老化政策，期間提供社區醫療照護超過23萬人次，居家醫療照護近2.8萬人及長照機構照護約9.6萬人。

義大癌治療醫院中醫部醫師陳冠佐說，健保本就有提供居家醫療服務，收案主要來自3大管道轉銜，第一個是居家護理所轉介、第二是長照機構發覺社區中失能病人、第三則是醫院出院服務小組，這些佔8成以上。

陳冠佐分享，曾收治一個中風導致四肢無力及失語症的患者，急性後期無法講話，或講話有氣無力，在今年4月8日收案治療後，同月22日可慢慢說出「謝謝」、29日可慢慢說出醫師的名字並表達痰是白色，5月6日可慢慢說出「咳嗽痰多、痰白、痰減少」，5月27日可自行用手拿蘋果吃、頭部紅腫稍消退、可發出聲音，也可說出謝謝和bye bye，當患者可自行表達需求時，就有助提升日常生活品質。

屏東縣中醫師公會理事長陳啓禎表示，當地中醫師曾收治一名男童，某天在學校突然頭痛，接著昏迷送醫，檢查發現腦出血現象，但患者本身沒有腦血管異常，也不是外傷因素，因為年紀還小，慢性病的可能性也不大，斷層檢查也不是腦血管瘤異常。

陳啓禎說，這名患者開刀3次、住院3個月後返家，但得要戴著鼻胃管、氣切管和導尿管攤在床上，畢竟孩子的未來還長，加上一直躺著產生的醫療成本更大，如感染等問題，經中醫介入治療後，半年後已能重返校園。

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