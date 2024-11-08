防堵偽造號牌 公路局：研擬提高刑度、罰金加重處分

偽造號牌影響治安、交通安全事件層出不窮。公路局表示，近期財政部關務署台北關查獲自大陸地區輸入車牌式樣貨品，後續將進一步溯源處理，近期已建議法務部對偽造號牌案件具體求刑，研議提高刑度、罰金，並同步研擬道路交通管理處罰條例修正草案，加重使用偽造號牌相關處分。

公路局表示，行政院已於9月4日及10月11日邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，使其不敢賣、買不到、不敢用。防制偽造號牌策進作為已從法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面等面向著手，其中防偽供應鏈面，已與財政部關務署、內政部警政署建立進口貨物查核通報機制。

公路局說，近期財政部關務署台北關查獲自大陸地區輸入車牌式樣貨品，經由公路局所屬監理站派員至現場，判斷為偽造車牌，隨即請台北關移請航空警察局偵辦，後續將進一步溯源處理。

另外，在網路平台管理部分，公路局表示，數位發展部已與社群平台業者建立通報下架窗口，各網購平台業者皆配合全面下架。跨機關查緝方面，持續利用異常通行資料建立疑似偽造號牌灰名單，與警察、停管機關合作，將不得上路的車輛資訊，提供警察機關納入AI巡防系統。

公路局也說，已建議法務部對偽造號牌案件具體求刑，研議提高刑度、罰金，並同步研擬道路交通管理處罰條例修正草案，加重使用偽造號牌相關處分。

公路局重申，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若非向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證，更不可以進口、販售。號牌具有公文書性質，屬於刑法第212條所列特許證，如製造、售販、使用偽造號牌已構成刑法偽造、行使偽變造特種文書罪及違反道路交通管理處罰條例。