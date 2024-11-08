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知名旅行社收訂金後要求改期換團 雲林旅客氣炸超無奈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
邱先生在繳付訂金後，接到旅行社要求改期出團的通知，讓他傻眼。記者蔡維斌／翻攝
邱先生在繳付訂金後，接到旅行社要求改期出團的通知，讓他傻眼。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮邱姓男子預定12月帶家人赴泰國旅遊，本月2日上網向一家知名的旅行社登記跟團，本月4日赴旅行社預付4萬元訂金，不料隔兩天接到旅行社通知指所訂日子已有人包團，要求更改時間否則無法成團，他當場傻眼。

律師和雲林縣消保官均認為旅行社已有違約之嫌，不該因有更大團的人包團，就捨棄原有訂約的人，旅行社有履約義務，消費者可申訴求償。但邱先生則因公司好不容易完成請假，堅持不改期程。目前正由旅行社依邱的請求調配中。

邱指出，本月2日上網向某知名旅行社預訂12月16日跟團，將帶家人共4人到泰國6天5夜旅遊，總價約10萬元， 本月4日他到該旅行社刷卡付了4萬元訂金，沒想到6日接到旅行社通知，說原訂12月16日的機位已有人包團，要求他改期，否則未達10人也無法成團，讓他十分錯愕。

他表示，距離出發雖還一個多月，因他在私人企業上班，排假必須在一個月前填好送批，好不容易完成排假填表，沒想到因另有人數較多的團和他撞日，旅行社竟要他讓出機位，實讓人無法接受。

更誇張的是，他向旅行社客服人員反映後，旅行社的網站將他跟團的人數從原本19人改為9人，由於10人才能出團成行，改成9人顯已無法成行，讓他心情忐忑難安，好不容易排到假，萬一成不了行，實無法跟家人交待。

旅行社向邱先生表示，旅行社希望客人能成團，網路人數如有再報進來，就會再往上加。但邱認為，網站設定成團人數是浮動的，何時能達到成團人數也不得而知，令他憂心。

雲林縣消保官張嘉麟指出，邱先生已有契約在先，旅行社不能以另外有大團包團，就犧牲消費者權益，實很不妥，建議邱可先向中華民國旅遊品質保障協會申訴或向觀光署檢舉進行行政調查是否違失。

律師呂芷誼表示，消費者可依合約內容要求違約金，或依消保法要求違約金及賠償，此外，也可向消保會或品保協會申訴協調，如沒結果，可走法院訴訟。

邱先生在繳付訂金後，接到旅行社要求改期出團的通知，讓他傻眼。記者蔡維斌／翻攝
邱先生在繳付訂金後，接到旅行社要求改期出團的通知，讓他傻眼。記者蔡維斌／翻攝

旅行社 消費者 跟團

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