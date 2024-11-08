金蝶獎入圍名單出爐 15本圖書展現設計力

第21屆「金蝶獎」入圍名單出爐，15本透過設計者巧思的圖書，展現豐富的想像力與設計力，最終結果將於12月中旬公布。

根據台北書展基金會發布的新聞稿，今年報名作品總計有220件，選出15件入圍作品，將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎12名，作品將前往德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」，並於2025年台北國際書展「書展大賞館」展示。

評審李明道表示，這次有許多極具個人風格的作品，像「有蚱蜢跳」以形狀線條簡化的拼貼，編輯出遠近鬆緊的節奏感，除了視覺美感，也讓人讀到詩的韻律；「魔鏡」如手機尺寸大小的圖像書，以分頁線作為分界與鏡面隱喻，左頁是現實生活，右頁是社群世界，細心又技巧地把現代人沉迷於社群媒體和自我形象焦慮的矛盾，表現得淋漓盡致。

評審李政瀚說，乍看沒有書名的「跳舞就是做很多動作」，顛覆使用者翻閱的習慣，隨著翻頁的同時，也像揭開舞台上的紅幕，繪本從直式轉而橫式變成一個舞台，跟著紙偶舞者足尖點地的腳與舞鞋，每頁以童趣比例呈現的五線譜，讓整本書宛如看一場演出。

評審許和捷表示，「越在地，越國際」是必然定律，像「阮劇團台語劇本集」從封面到內頁，融合「發財金」金紙版型，皆是讓人眼睛為之一亮的台灣元素，透過很在地的元素融合，組合成國際化事物，十分獨特。