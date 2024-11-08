快訊

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

美籍色狼今早驅逐出境直飛舊金山！在台旅遊...還當「清潔工」

成本漲…新竹城隍廟埕小吃同一天聯合漲價 公平會認定違法

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導

新竹城隍廟口小吃管委會17家攤商成員經營滷肉飯、乾米粉、肉圓、蚵仔煎等小吃，透過該管委會居間連繫及LINE群組共同討論並決定聯合漲價，及於112年4月間張貼公告表示「城隍廟廟口小吃於5月1日起全面漲5元正 廟口管委會 敬啟」，導致該等攤商一致於112年5月間共同漲價，公平會日前委員會議決議，新竹城隍廟埕內17家攤商聯合全面漲價5元之行為，已違反公平交易法聯合行為之禁止規定。

公平會表示，多數攤商於公平會調查時主張，所販售小吃價格已經很久沒有調漲，但是油、電、人事及原物料等價格一直上漲，為反映成本不得不調漲小吃售價。公平會雖然可以理解攤商因成本上漲等因素造成經營之困難，惟事業間依法不得為聯合行為，攤商聯合漲價乃屬違法行為。經考量管委會不是依法設立的團體、觀光美食市集類型之攤商營業規模小且經營不易、並已撤除公告等因素，故決議予以警示處分而不處罰鍰。

公平會表示，希望透過本次新聞發布，促請全國各地夜市、市場、商圈等攤商市集注意，共同討論決定價格屬違法聯合行為；至於各攤商基於自家成本及競爭力考量各自訂價，則不會違反法規。

公平會再次強調，全國各地區攤商在販賣商品或提供餐飲時，可依自身經營成本與競爭力自行決定商品價格，但不可以彼此連繫一起調整價格，也不可以透過其他攤商或團體來連絡漲價或影響其他攤商漲價，否則即可能構成違法之聯合行為，應特別避免，以免觸法。

公平會 小吃 漲價

延伸閱讀

新竹城隍廟埕小吃攤齊喊漲 公平會：已觸聯合行為

行政院提名公平會委員出爐 李鎂等3人續任

台中市鎖匙裝修職業工會訂開鎖及配鎖參考價 公平會認定聯合行為

火災警報器偵煙型稱「全國最低價」與事實不符 公平會開罰

相關新聞

早鳥票？鴿子高鐵車廂內亂飛...旅客驚愕 飼主苗栗站被趕下車

有網友昨晚在threads上貼文，指高鐵竟有一隻鴿子在車廂裡面飛來飛去，讓旅客驚愕不已，經保全及一名疑似飼主的男子合力才...

未來1周降雨3階段 氣象署：關注熱帶系統發展 入冬反聖嬰、偏暖趨勢

台灣受到東北季風影響，加上銀杏颱風為台灣帶來水氣，中央氣象署預報員趙竑今天表示，所以台灣附近今天雲量偏多，大致是多雲的天...

明全台回暖上看32度高溫 未來2周關注熱帶系統發展

今天受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風北部及東部持續為陰沉天氣，並有短暫陣雨，氣溫感受較涼，預測...

知名旅行社收訂金後要求改期換團 雲林旅客氣炸超無奈

雲林縣虎尾鎮邱姓男子預定12月帶家人赴泰國旅遊，本月2日上網向一家知名的旅行社登記跟團，本月4日赴旅行社預付4萬元訂金，...

高雄濕地候鳥驗出H5N1禽流感病毒！ 動保處緊急加強消毒

高雄茄萣濕地於每年秋冬季節均有不少候鳥暫時棲息，高雄動保處日前在候鳥排遺的檢體中，檢出H5N1亞型高病原禽流感病毒，顯示...

影／搶救台東糧倉！風災倒伏...農糧署急調全台收割機

康芮颱風侵台，造成台東慘重農損，其中有台灣糧倉稱號的縱谷水稻產區，損失達4000公頃，近9成倒伏，造成收割機供不應求，農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。