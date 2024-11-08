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高雄濕地候鳥驗出H5N1禽流感病毒！ 動保處緊急加強消毒

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市茄萣濕地於候鳥排遺的檢體中，檢出H5N1亞型高病原禽流感病毒，動保處隨即啟動茄萣濕地周邊加強消毒作業。圖／高雄市農業局提供
高雄市茄萣濕地於候鳥排遺的檢體中，檢出H5N1亞型高病原禽流感病毒，動保處隨即啟動茄萣濕地周邊加強消毒作業。圖／高雄市農業局提供

高雄茄萣濕地於每年秋冬季節均有不少候鳥暫時棲息，高雄動保處日前在候鳥排遺的檢體中，檢出H5N1亞型高病原禽流感病毒，顯示外境攜入高病原型禽流感的風險已逐漸提升，籲請養禽業者加強消毒並落實養禽場生物安全措施，若發現家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形須主動通報。

動保處指出，高雄茄萣濕地於每年秋冬季節均有不少候鳥暫時棲息，經獸醫研究所通知，茄萣濕地候鳥(雁鴨科)排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，顯示外境攜入高病原型禽流感的風險已逐漸提升。為因應避免病毒傳播，動保處隨即於11月7日啟動茄萣濕地周邊加強消毒作業，半徑三公里內進行週邊禽場監測2場，並訪視禽隻健康情況無異常。

動保處表示，請養禽業者務必加強禽場生物安全防護，防堵病毒，並適時補充禽隻營養以提升免疫力因應環境變化。另外日夜溫差已逐漸加大，易造成家禽高度緊迫，業者應落實禽場良好日常操作及生物安全管控措施，特別是適時調整禽舍保溫設備，加強清潔消毒，落實人員及車輛進出禽場管制措施，切勿增加飼養密度、延長飼養期及分批出售活禽。

動保處葉坤松處長呼籲，養禽業者如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，除必須主動通報外，亦請養禽業者務必加強禽場內消毒，以防範禽流感病毒。

流感病毒 濕地 禽流感

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