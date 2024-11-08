新竹城隍廟口17家聯合漲價 公平會判違法下場出爐

公平會8日表示，新竹城隍廟口17家攤商在2023年4月張貼，「城隍廟廟口小吃於5月1日起全面漲5元正 廟口管委會 敬啟」，影響周遭傳統平價小吃服務供需市場功能，屬於違法聯合行為，現已撤除公告，決議警示處分。

公平會解釋，新竹城隍廟口小吃管委會是廟埕內小吃攤商基於自主管理所成立的組織，17家攤商成員經營滷肉飯、乾米粉、肉圓、蚵仔煎等小吃，透過管委會居間連繫及LINE群討論後，決定聯合漲價，在2023年4月間張貼公告漲5元。

公平會指出，雖然攤商主張販售小吃價格已經很久沒有調漲，但是油、電、人事及原物料等價格一直上漲，為反映成本不得不調漲小吃售價，雖能理解經營困難，但事業間也不能因此聯合調漲，屬於違法行為，影響周遭傳統平價小吃服務供需市場功能，違反公平交易法對於聯合行為禁止的規定。

不過，公平會仍考量管委會不是依法設立的團體，且觀光美食市集類型的攤商營業規模小且經營不易、已撤除公告等因素，因此決議予以警示處分，而不處罰鍰。

公平會提醒，全國各地區攤商在販賣商品或提供餐飲時，可依自身經營成本與競爭力自行決定商品價格，但不可以彼此連繫一起調整價格，也不可以透過其他攤商或團體來連絡漲價或影響其他攤商漲價，否則即可能構成違法的聯合行為。