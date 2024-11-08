未來1周降雨3階段 氣象署：關注熱帶系統發展 入冬反聖嬰、偏暖趨勢

台灣受到東北季風影響，加上銀杏颱風為台灣帶來水氣，中央氣象署預報員趙竑今天表示，所以台灣附近今天雲量偏多，大致是多雲的天氣。

另外，趙竑說，銀杏颱風上午8時距離台灣南南西方420公里海面上，預估未來往西朝中南半島行進，移動的過程，環境條件不太好，會有逐漸減弱的趨勢。且逐漸遠離之後，台灣附近受到銀杏颱風水氣影響會愈來愈少，到了明天台灣附近就會轉為稍微穩定的天氣。

趙竑說，今天環境偏向東北風環境，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島今天不定時有短暫雨，其他地方因為有銀杏颱風外圍帶來的雲系，所以有零星飄雨。

未來1周天氣，趙竑表示，今天有一波東北季風影響，下周一又有下一波東北季風。明天環境慢慢轉為偏東風，周日琉球附近海面有一個低壓在生成，台灣附近稍微偏東北東風環境為主，這個低壓慢慢移動到日本東南東方海面的時候，後方高壓逐漸南下，下周一逐漸轉為東北風的狀況，下周二、周三才逐漸轉東風環境，下周四之後偏南風。

趙竑說，也就是明天到下周三大致上有北方系統影響，溫度變化偏涼。不過，下周四之後，環境轉為偏南風，比較暖濕的空氣上來，台灣的溫度回升到接近28至30度左右。

未來1周降雨趨勢分3個部分，趙竑表示，明天、周日東北季風減弱，環境偏東風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區可能會有些降雨，基隆北海岸、宜蘭降雨區域比其他地方廣，降雨比較明顯。桃園以北、花蓮、恆春半島則是零星降雨。其他地方大致上比較穩定。

趙竑說，下周一至周三東北季風再度增強，水氣變多，桃園以北、東半部不定時有局部短暫陣雨，其他地方多雲可見陽光。下周四東北季風再度減弱，雨區變得以迎風面的東半部地區為主。

溫度變化趨勢，趙竑說，今天清晨各地比較涼，低溫19至22度；今天北台灣溫度回升不是很明顯，高溫只有24、25度；不過，對於花東、中南部地區屬於溫暖舒適。明天至下周一各地偏舒適的天氣。緊接著低溫沒有明顯下降，高溫會稍微下降一些。下周四環境轉南風，各地溫度有回升趨勢。整體而言，未來天氣只有在東北季風影響的時候，北台灣和東半部高溫沒這麼明顯，下周四之後高溫明顯回升。

至於是否還有颱風生成？趙竑說，未來在南方的熱帶系統還是比較明顯，持續關注發展。