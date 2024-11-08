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亞都天香樓迎新廚推江南海河蟹饗宴 再現江浙失傳嗆蟹

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
天香樓即將於11月8日起至12月15日開賣的江南海河蟹饗宴。嚴雅芳/攝影
天香樓即將於11月8日起至12月15日開賣的江南海河蟹饗宴。嚴雅芳/攝影

亞都（5703）旗下米其林一星餐廳天香樓，隨著新到任主廚路凱源加入團隊，以其累積20餘年厚實的廚藝技巧為天香樓開創新氣象。即將於11月8日起至12月15日開賣的江南海河蟹饗宴為其首次加入團隊的嶄新創作，承接傳統經典的杭饌，同時廣納百川，將料理表現拓展至江南區域，翻轉杭饌含蓄、內斂的氣質表現，為向來天香樓膾炙人口的蟹宴增添新風貌。

身為亞太區首間自行培育侍茶師團隊的天香樓，亦於套餐中搭配多款精選茶款，溫潤茶湯與料理呼應，相得益彰。

台北亞都麗緻大飯店總經理顏鎮國表示，飯店擁有三間餐廳，各餐廳客群鮮明，供應美食外更深植餐飲文化於其中。迎來新任主廚的天香樓，除了遵循過往杭饌精神，亦跨步於江南範疇以矜貴物料呈現經典蟹餚，期待為消費者帶來不同於以往的天香樓，並為第4季挹注營運動能。

41年前天香樓為國內第一間供應大閘蟹的餐廳，即便面臨每逢10月秋蟹盛產季節，琳瑯滿目、創意十足的多家蟹餚積極搶奪市場關注，然堅持品質優先、遵循杭饌特色。即使面臨逐年漲價，氣候炎熱的壓力，願為市場上最後一間推出蟹的餐廳，不向品質妥協，耐心等待秋蟹豐腴肥美，只為了滿足消費者一年僅一次的品蟹願望。多年來僅使用大閘蟹並復刻杭饌經典蟹餚的堅持下，不搶快，只求好，實現對忠實守護者的承諾，依舊每年等候一席難求。

此外，新任主廚路凱源，以其厚實廚藝融合傳統杭饌和江南經典蟹餚，為天香樓揭新局。承襲大閘蟹、杭饌精神經典不敗，今年天香樓首次跨出杭饌框架，拓展至淮揚、蘇州、滬上等江南範疇的料理特色，廣納百川豐富宴席，同時合計使用六種來自海、湖鮮蟹：松葉蟹、藍蟹、大閘蟹、沙公、沙母、松葉蟹柳，以生醃、清蒸、鑲嵌、白灼、煨燉、快炒、香燴、烤製、醬爆、酥炸等10種作法創作20道蟹餚，呈現套餐和單點形式，在嫻熟為人知，膾炙人口的經典杭饌外，更可見蘇杭、淮揚、寧波等江南菜系精神，為天香樓帶來新紀元。

罕見於台灣餐飲市場的嗆蟹，是一傳吃千年的蟹肉菜式。經一日高粱、紹興生醃後，以18斬刀工依蟹肢脈絡支解，呈現半透明的蟹肉，佐以數十種主廚特選香料醃漬，成菜蟹肉晶瑩剔透、紅膏誘人，入口清香。

今年蟹宴主題江南海河蟹饗宴為路主廚加入天香樓團隊後的全新創作。套餐首盤江南秋風蟹三樣，以法餐Amuse Bouche精緻方式呈現，精選帝王蟹、松葉蟹、藍蟹三種蟹品完美結合。改變自蘇州著名的蟹餚雪白芙蓉鮮蟹斗，如白雪覆蓋於蟹粉上，色香味俱佳。鮮蟳獅子頭燉湯為經典淮揚作工，一別過往揉合豚肉與蟹肉，取沙母蟹肉鑲入豚肉團中心，湯頭清淡高雅凸顯本味。主食滬上醬爆大閘蟹選用沙公酥炸後，與甜麵、黑豆瓣醬、鎮江醋等香料爆炒，蟹香昇華為這道經典菜色賦予獨特魅力。同時，依循天香樓杭饌精神，花雕白灼大閘蟹依舊保持，更於杭饌的基礎上變化酥香松葉蟹響鈴增加趣味。

台北亞都麗緻大飯店天香樓新任主廚路凱源，以其深厚廚技巧首次跨越杭饌框架，邁向江南範疇，自11月8日起至12月15日推出江南海河蟹饗宴，每套售價4,800+10%起，點購套餐將贈送由台北亞都麗緻大飯店「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊親製紹興巧克力伴手禮，緻友會員加價2,200+10%套餐，升等五兩雙蟹或八兩蟹加贈亞緻餐飲鎮江醋乙瓶；亦同時提供數十道單點特色料理，每道880+10%起。

南海 大閘蟹 餐飲

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