你才沒有2個胃！營養師揭大腦騙局 3招對抗「假性飢餓」

你知道嗎？有很多的飢餓感，來自我們大腦創造的騙局。減重醫師楊智雯指出，「餓」不一定是真的飢餓，可能是身體、腦袋、心理或環境引發的「假性飢餓」，並提出了3個方向對抗假性飢餓。

減重醫師楊智雯在臉書發文，表示很多的飢餓感，來自我們大腦創造的騙局。大家可以回顧一下，自己是不是曾經出現明明才剛吃飽，但又想吃點甜食，還安慰自己說，這是我們有兩個胃。她提醒，這種「餓」不一定是真的飢餓，可能是身體、腦袋、心理或環境引發的「假性飢餓」。

楊智雯指出，假性飢餓並非是生理需求導致的飢餓感，常見的引發原因包括血糖波動、腸胃激素分泌、情緒壓力或社交情境等，會讓人不自覺進食更多。

楊智雯表示，她曾經遇過一位46歲任職科技業的工程師，身高169公分，體重95公斤，他的血壓長期200 mmHg以上，雖然症狀不明顯，但他開始擔心健康，積極減重，認為瘦下來能改善血壓。不過減重過程中他發現體重一直降不下來，深入了解他的日常飲食後發現，他三餐都正常吃，但一天差不多要吃5、6餐，正餐雖然都有吃飽，但飢餓感很快又來。

患者的「飢餓」源頭來自於進食次數，每次進食都會刺激胰島素分泌，血糖當然就常常上沖下洗好幾回。加上現代人多為高壓工作的生活型態，如果沒有調節壓力，讓大腦長期處於高耗能狀態，大腦就會釋放假餓訊號，誘導我們吃進更多的食物。

楊智雯建議從以下3個面向著手面對「假性飢餓」：

1、喝一杯水等待

感覺飢餓時，先喝一杯水並等待約10至15分鐘，因為缺水可能會被誤解為飢餓。如果飢餓感沒了，那就代表只是口渴，身體缺水。

2、增加高纖維食物攝取

選擇含高纖維的食物如蔬菜、全穀類和豆類等，這些能延長飽足感，避免身體過快地發出飢餓訊號。高纖食物也能穩定血糖波動，進一步減少假性飢餓發生。

3、調整作息與充足睡眠

睡眠不足會引起飢餓素分泌增加，抑制瘦素（Leptin）的分泌，容易讓人感到飢餓。保持良好的作息和充足的睡眠能幫助荷爾蒙平衡，減少假性飢餓的頻率。

最後楊智雯也提醒，大家可以依照上述三招去釐清，別再讓大腦釋放假餓訊號，學會正確飲食觀念，睡眠一定要夠，生活減壓也是必要的，才能讓身心平衡，越來越健康。