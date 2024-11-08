影／搶救台東糧倉！風災倒伏...農糧署急調全台收割機

康芮颱風侵台，造成台東慘重農損，其中有台灣糧倉稱號的縱谷水稻產區，損失達4000公頃，近9成倒伏，造成收割機供不應求，農民調不到收割機，就只能眼看泡水稻穀發芽。縣府求助中央，農糧署調全台收割機全力救米，議員也促請軍方幫忙助割。縣府表示，目前中央已徵調到3台大型收割機助割，持續徵調。

縣府農業處表示，目前縱谷池上、關山及鹿野等鄉鎮水稻收割確實遇到收割機供不應求的問題，上周已向中央反映希望能徵調收割機優先收割台東稻米，農糧署已徵調到3台大型收割機，並於昨天開始在關山及池上等地作業，為加速採收，中央持續徵調收割機，至於建議軍方助割部分，也反映給中央，希望減少農民損失。

康芮颱風過後，台東縱谷地區水稻幾乎無一倖免，不是倒伏就是泡水，農民為搶救心血，至今仍努力搶收，卻面臨找不到收割機的問題，時間拖愈久，擔心採收後的稻穀乏人問津，甚至發芽報銷。農業部依「收購天然災害稻穀作業要點」啟動收購災害穀收購機制，協助農民度難關，不讓血本無歸，但似乎是杯水車薪。

議員潘貴蘭指出，政府的現金救助，對農民而言是杯水車薪，農作物保險理賠也有限度；颱風過後，最近幾日農民紛紛要搶收水稻，收割機才是最重要的，縣府及農糧署雖努力協助徵調，但量能還是不夠，應成立專案應變小組徵調更多收割機，全力集中火力，解決農民真正的需求。

另議員楊清順說，收割機遇到倒伏或泡水的稻穀，因角度及密度問題，易讓機械損壞，現在很多收割機是邊收割邊維修，農民多花維修費成本也會吃不消，若要完全靠人力收割，又會面臨人力不足和工錢過高的窘境，建議縣府能請求軍方協助助割，可以運用兵力扶正稻米後，再由收割機收割，不僅減少收割機損壞，也能加快收割進度。