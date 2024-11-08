快訊

黃曉明被爆逼新歡墮胎！認愛3個月「遭索12億分手費」

葛斯齊稱有「退選級爆料」王定宇回嗆：最弱狗仔法院見

要繳保護費了？路透：川普就職時 台擬擴大軍購

明全台回暖上看32度高溫 未來2周關注熱帶系統發展

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
周末兩天各地天氣好轉且回溫，北部及東部多雲短暫陣雨，高溫約27至30度，至於中南部晴時多雲，高溫約29至32度。本報資料照片
周末兩天各地天氣好轉且回溫，北部及東部多雲短暫陣雨，高溫約27至30度，至於中南部晴時多雲，高溫約29至32度。本報資料照片

今天受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風北部及東部持續為陰沉天氣，並有短暫陣雨，氣溫感受較涼，預測高溫約24至25度，低溫約18至21度。中南部受銀杏颱風外圍雲層北上影響，整體雲量有增多趨勢，天氣為多雲或陰，山區可能有些零星降雨，但影響都偏小，預測高溫約28至31度，低溫約19至23度，日夜溫差比較大。

周末兩天東北季風將會減弱，且隨颱風遠離，南來的雲層也會減少。林孝儒表示，預測各地天氣將會好轉且回溫，北部及東部天氣多雲短暫陣雨，但降雨影響程度將會減小，預測高溫約27至30度，低溫約22至24度。中南部則為晴時多雲，較穩定的天氣，預測高溫約29至32度，低溫約22至25度，日夜溫差還是比較大。

下周一、周二東北季風再略有增強，林孝儒表示，以迎風北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。且很快的下周三東北季風即為減弱的趨勢，至後續幾天將轉為偏東風環境，基本上背風西部天氣相對還是比較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。氣溫方面僅早晚較有涼意。

至於颱風動態，林孝儒表示，中度颱風銀杏今天已進入南海，未來將持續位於南海朝越南方向前進，下周三就會逐漸減弱消散，大致上對台灣沒有太直接的影響了。

他說，目前下周來看菲東洋面仍有熱帶系統活動發展跡象，除了未來兩周仍要觀察洋面是否有熱帶系統發展外，因北方冷高壓勢力偏弱，台灣受東北季風影響相對有限，氣溫感受上比以往較偏暖，但還是要留意日夜溫差，早晚時段適時添加衣物，防範感冒。

低溫 東北季風

延伸閱讀

還沒真的轉冷 賈新興：下周三明顯回暖 近期可能2個以上熱帶系統發展

東北季風+銀杏外圍雲系影響 桃園以北有雨 白天氣溫回升

明颱風外圍雲系影響2地有雨 周末回溫把握好天氣

銀杏升級強颱！水氣今晚接近台灣 北部、東半部明顯降雨

相關新聞

明全台回暖上看32度高溫 未來2周關注熱帶系統發展

今天受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風北部及東部持續為陰沉天氣，並有短暫陣雨，氣溫感受較涼，預測...

雪上加霜...風災致龜山島提前封島 宜蘭賞鯨人數跌至谷底

康芮颱風對宜蘭各景點造成嚴重災情，龜山島上多處設施淹水、損壞，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布提前封島，休息至明年3...

還沒真的轉冷 賈新興：下周三明顯回暖 近期可能2個以上熱帶系統發展

今天持續受到東北季風影響，迎風面地區濕涼，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsin...

花蓮擺脫悲情？五月天演唱會改這兩天住宿率曝光

接連地震、颱風重擊花蓮觀光，好不容易盼到五月天演唱會衝高住宿率，又遇強颱康芮攪局延到明年1月中旬。雖然振興住宿補助目前只...

60歲當舞蹈老師、70歲考救生員 年齡不再是老的基準

進入超高齡社會，每5人就有1人65歲以上，但65歲真的就老了嗎？發表於「Research Square」期刊的研究顯示，「60+」的嬰兒潮世代因生活與醫療條件改善，平均比過去「年輕」10歲。而就因為人類益發年輕，也「延遲轉大人」，所以我們應重新建立對老的定義。 在社區大學教授日本舞踊的宋小琴，是在步入耳順之年時看到電影《藝伎回憶錄》中的美麗浴衣，才一頭栽進日本舞蹈藝術的世界，甚至取得師範資格；而人稱「安哥」的張博安，43歲才接觸長跑，但如今已是台灣重量級的馬拉松人物，他更在69歲時才鼓起勇氣學游泳、報考救生員，接著隔年以70歲高齡考取執照。他們都可以說是「愈活愈年輕」的代表，究竟如何辦到？來聽聽他們對「老」的不同見解。...

慢性疼痛真惱人！極限運動男積極治療獲緩解

林姓男子愛好極限運動，也參加三鐵，急性疼痛期過後，慢性疼痛纏身，酸痛貼布、藥膏、就醫吃藥、復健運動等，能試都試過，效果有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。