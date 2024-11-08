明全台回暖上看32度高溫 未來2周關注熱帶系統發展

今天受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風北部及東部持續為陰沉天氣，並有短暫陣雨，氣溫感受較涼，預測高溫約24至25度，低溫約18至21度。中南部受銀杏颱風外圍雲層北上影響，整體雲量有增多趨勢，天氣為多雲或陰，山區可能有些零星降雨，但影響都偏小，預測高溫約28至31度，低溫約19至23度，日夜溫差比較大。

周末兩天東北季風將會減弱，且隨颱風遠離，南來的雲層也會減少。林孝儒表示，預測各地天氣將會好轉且回溫，北部及東部天氣多雲短暫陣雨，但降雨影響程度將會減小，預測高溫約27至30度，低溫約22至24度。中南部則為晴時多雲，較穩定的天氣，預測高溫約29至32度，低溫約22至25度，日夜溫差還是比較大。

下周一、周二東北季風再略有增強，林孝儒表示，以迎風北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。且很快的下周三東北季風即為減弱的趨勢，至後續幾天將轉為偏東風環境，基本上背風西部天氣相對還是比較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。氣溫方面僅早晚較有涼意。

至於颱風動態，林孝儒表示，中度颱風銀杏今天已進入南海，未來將持續位於南海朝越南方向前進，下周三就會逐漸減弱消散，大致上對台灣沒有太直接的影響了。

他說，目前下周來看菲東洋面仍有熱帶系統活動發展跡象，除了未來兩周仍要觀察洋面是否有熱帶系統發展外，因北方冷高壓勢力偏弱，台灣受東北季風影響相對有限，氣溫感受上比以往較偏暖，但還是要留意日夜溫差，早晚時段適時添加衣物，防範感冒。