雪上加霜...風災致龜山島提前封島 宜蘭賞鯨人數跌至谷底

康芮颱風對宜蘭各景點造成嚴重災情，龜山島上多處設施淹水、損壞，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布提前封島，休息至明年3月。賞鯨業者直呼「雪上加霜」，地震後賞鯨人數下降了一半，封島更導致遊客數只剩原本的1到2成。

「這個時節上船的客人就是想要登島！」宜蘭賞鯨推廣協會總幹事簡明義說，賞鯨分為淡季、旺季，秋冬吹起東北季風，加上連續大雨，鯨豚難尋，遊客搭乘賞鯨船的最大目的就是上龜山島，如今沒了這個誘因， 人數下降8到9成。

簡明義嘆，403地震過後，宜蘭賞鯨業一直處於低潮，假日1天載客量只有800餘人，約為往年的一半左右，現在又遇上提前封島，可謂雪上加霜；龜山島每年12月到2月例行封島期間，賞鯨業者本就會縮小經營規模，今年可能也得提前了，只希望明年3月重新開放後，賞鯨業也能復甦。

另一方面，宜蘭整體的旅遊潮較未受到颱風影響，呈現復甦趨勢。宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新觀察，第四季有「國旅回流」的現象，國內旅客人數上升，飛往國外的班機減班；目前宜蘭飯店訂房率約在50%到60%，較第三季大幅增加，「冬天到了，是泡溫泉的季節」。

王文新指出，秋冬遊客以團客為主，約占3分之2，散客占3分之1；儘管颱風讓若干景點休園封島，旅行團的住宿、車票等都已提前訂好，除了颱風當天的客人不得不取消，其他團客頂多更改行程，跳過封閉的景點改去他處，少有退團乃至整團取消的狀況。