還沒真的轉冷 賈新興：下周三明顯回暖 近期可能2個以上熱帶系統發展

今天持續受到東北季風影響，迎風面地區濕涼，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至下周二以受東北季風影響的天氣型態為主。下周三起太平洋高壓增強，氣溫明顯回暖。觀察周日起，菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個或以上的熱帶系統發展的趨勢。

近期天氣，賈新興說，明天桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及宜花有零星短暫雨。周日新竹以北沿海有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周一東北季風增強， 桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後山區及花東有零星短暫雨。下周二北北基宜花東和恆春半島一帶有局部雨，午後山區有局部短暫陣雨，其中宜花東局部地區雨勢大。

下周三至17日，太平洋高壓漸增強，轉為偏東風的環境，氣溫明顯回升。 賈新興表示，其中，下周三桃園以北及宜花東和高屏有局部雨，午後竹苗山區有零星短暫雨，其中東北角至宜花局部地區雨勢大。下周四，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周五，午後南投以南山區及花東有局部短暫陣雨。下周六，花東及恆春半島有局部短暫雨，午後竹苗以南山區亦有零星短暫雨。17日，午後山區有零星短暫雨。

賈新興表示，觀察周日起，菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個或以上的熱帶系統發展的趨勢。短期氣候趨勢預測顯示，今天起至12月中旬，宜蘭出現持續且異常降雨的機率高。下周三起至21日，氣溫明顯偏暖，之後至12月中旬，氣溫轉略偏涼。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。