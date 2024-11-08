快訊

黃曉明被爆逼新歡墮胎！認愛3個月「遭索12億分手費」

葛斯齊稱有「退選級爆料」王定宇回嗆：最弱狗仔法院見

要繳保護費了？路透：川普就職時 台擬擴大軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮擺脫悲情？五月天演唱會改這兩天住宿率曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
五月天原本11月2、3日到花蓮公益開唱，團隊已在活動會場架設舞台，卻遇到康芮颱風攪局，被迫延期。本報資料照片
五月天原本11月2、3日到花蓮公益開唱，團隊已在活動會場架設舞台，卻遇到康芮颱風攪局，被迫延期。本報資料照片

接連地震、颱風重擊花蓮觀光，好不容易盼到五月天演唱會衝高住宿率，又遇強颱康芮攪局延到明年1月中旬。雖然振興住宿補助目前只到12月20日，幸好五月天魅力無窮，即使順延，演唱會兩天靠近市區旅宿訂房率已有7成。

五月天為震後花蓮送暖，籌備「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，原本11月2、3日在花蓮玉里、花蓮市區連唱3場次，市區旅宿住宿率衝高到地震後最佳的8成5，但演唱會前兩天，舞台才搭到一半，面臨強颱康芮撲台，演唱會緊急宣布喊卡，原本的訂房幾乎全被取消，幸好相信音樂很快宣布花蓮場次改到明年1月18、19日，地點不變。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，延期時間公布後，業者接到許多詢問電話，目前統計，演唱會這兩天市區靠近會場東大門廣場的旅宿訂房率已達7成，其中約半數是原本訂房客人保留訂金使用，相較之下，同時期全縣平均住宿率僅2成多到3成，證明五月天還是很有吸引力。

此外，交通部觀光署編列預算，從6月1日起祭出補助措施，且持續加碼，但餘震、颱風接踵而來讓遊客卻步，觀光產業低迷。交通部長陳世凱4日宣延長到12月20日，且從7日起接續辦理「花蓮住宿補助3.0 Plus」，按月提供第一晚1000元、第二晚1500元住宿折抵優惠，也就是每人每月最多可有2500元住宿補助。

張琄菡表示，11、12月是花蓮旅遊淡季，再受到地震、交通不穩定影響，原本11月訂房率約2成，政策加碼後稍微高一些，上看2成5。至於明年1月五月天演唱會就在寒假前幾天，依以往經驗即將進入旺季，希望五月天打響寒假第一砲，為花蓮觀光帶來轉機。

五月天宣布「2024 Just Love It！一路向東」演唱會因颱風延期到明年1月，仍為花蓮市區接近場地的旅宿帶來7成訂房率。圖／相信音樂提供
五月天宣布「2024 Just Love It！一路向東」演唱會因颱風延期到明年1月，仍為花蓮市區接近場地的旅宿帶來7成訂房率。圖／相信音樂提供

住宿 演唱會 花蓮

延伸閱讀

支持在地創生！老旅社變裝攜世界首獎花蓮茶職人推好茶

規模五以上地震增多 台灣恐進入地震好發時代

創世籌建花蓮分院 金馬影后陳淑芳與友捐百萬獻愛

今年規模5.5以上地震創14年新高 專家：進入多地震時代

相關新聞

明全台回暖上看32度高溫 未來2周關注熱帶系統發展

今天受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風北部及東部持續為陰沉天氣，並有短暫陣雨，氣溫感受較涼，預測...

雪上加霜...風災致龜山島提前封島 宜蘭賞鯨人數跌至谷底

康芮颱風對宜蘭各景點造成嚴重災情，龜山島上多處設施淹水、損壞，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布提前封島，休息至明年3...

還沒真的轉冷 賈新興：下周三明顯回暖 近期可能2個以上熱帶系統發展

今天持續受到東北季風影響，迎風面地區濕涼，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsin...

花蓮擺脫悲情？五月天演唱會改這兩天住宿率曝光

接連地震、颱風重擊花蓮觀光，好不容易盼到五月天演唱會衝高住宿率，又遇強颱康芮攪局延到明年1月中旬。雖然振興住宿補助目前只...

60歲當舞蹈老師、70歲考救生員 年齡不再是老的基準

進入超高齡社會，每5人就有1人65歲以上，但65歲真的就老了嗎？發表於「Research Square」期刊的研究顯示，「60+」的嬰兒潮世代因生活與醫療條件改善，平均比過去「年輕」10歲。而就因為人類益發年輕，也「延遲轉大人」，所以我們應重新建立對老的定義。 在社區大學教授日本舞踊的宋小琴，是在步入耳順之年時看到電影《藝伎回憶錄》中的美麗浴衣，才一頭栽進日本舞蹈藝術的世界，甚至取得師範資格；而人稱「安哥」的張博安，43歲才接觸長跑，但如今已是台灣重量級的馬拉松人物，他更在69歲時才鼓起勇氣學游泳、報考救生員，接著隔年以70歲高齡考取執照。他們都可以說是「愈活愈年輕」的代表，究竟如何辦到？來聽聽他們對「老」的不同見解。...

慢性疼痛真惱人！極限運動男積極治療獲緩解

林姓男子愛好極限運動，也參加三鐵，急性疼痛期過後，慢性疼痛纏身，酸痛貼布、藥膏、就醫吃藥、復健運動等，能試都試過，效果有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。