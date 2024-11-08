花蓮擺脫悲情？五月天演唱會改這兩天住宿率曝光

接連地震、颱風重擊花蓮觀光，好不容易盼到五月天演唱會衝高住宿率，又遇強颱康芮攪局延到明年1月中旬。雖然振興住宿補助目前只到12月20日，幸好五月天魅力無窮，即使順延，演唱會兩天靠近市區旅宿訂房率已有7成。

五月天為震後花蓮送暖，籌備「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，原本11月2、3日在花蓮玉里、花蓮市區連唱3場次，市區旅宿住宿率衝高到地震後最佳的8成5，但演唱會前兩天，舞台才搭到一半，面臨強颱康芮撲台，演唱會緊急宣布喊卡，原本的訂房幾乎全被取消，幸好相信音樂很快宣布花蓮場次改到明年1月18、19日，地點不變。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，延期時間公布後，業者接到許多詢問電話，目前統計，演唱會這兩天市區靠近會場東大門廣場的旅宿訂房率已達7成，其中約半數是原本訂房客人保留訂金使用，相較之下，同時期全縣平均住宿率僅2成多到3成，證明五月天還是很有吸引力。

此外，交通部觀光署編列預算，從6月1日起祭出補助措施，且持續加碼，但餘震、颱風接踵而來讓遊客卻步，觀光產業低迷。交通部長陳世凱4日宣延長到12月20日，且從7日起接續辦理「花蓮住宿補助3.0 Plus」，按月提供第一晚1000元、第二晚1500元住宿折抵優惠，也就是每人每月最多可有2500元住宿補助。