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慢性疼痛真惱人！極限運動男積極治療獲緩解
林姓男子愛好極限運動，也參加三鐵，急性疼痛期過後，慢性疼痛纏身，酸痛貼布、藥膏、就醫吃藥、復健運動等，能試都試過，效果有限，但他不放棄，仍積極治療，經醫師處方接受電磁脈衝波治療，疼痛獲緩解，開心從事運動。
台大麻醉疼痛科孫維仁教授、醫師劉治民及研究團隊2022起一年對於「長效電磁脈衝慢性疼痛緩解研究」，以門診22名帶狀疱疹或下背痛的慢性疼痛患者盲測發現，使用電磁脈衝舒痛環1個月，疼痛指數從6.1分降至3.8分，有舒緩疼痛、患側力量提升、活力、生活滿意度及自信都增加。
林男表示，他因為膝痛，貼上長效電磁脈衝舒痛環，疼痛有緩解，可以從事熱愛的運動，平時工作出席活動會場，也不會因為酸痛藥膏、貼布氣味尷尬；彩妝師Sandy分享，她工作25年，手腕職業傷害，也是接受效電磁脈衝波治療，緩解疼痛。
台大特聘兼任主治醫師、國泰綜合醫院疼痛中心主任孫維仁教授說，疼痛為人體的自我防護機制，應尋求疼痛專科醫師協助，積極治療並做好疼痛管理，才能對生活品質有幫助；對於已造成中樞神經致敏化的慢性疼痛除了增加運動，改善生活方式與用藥、介入性治療，仍需輔助治療方式。
劉治民說明，電磁脈衝波治療是利用脈衝波干擾因疼痛異常放電的神經，以非侵入、長時間的脈衝電磁場作用於身體深層組織。
澄清醫院骨科主任錢樂禮說，止痛藥通常用於緩解突發的短暫疼痛，想要徹底解決問題，還是要找出引起慢性疼痛的根本原因，並依醫師診斷可配合非藥物治療，例如冷、熱敷、伸展、運動復健治療，或其他非侵入性的醫療器材等來幫助減輕疼痛。
錢樂禮指出，目前已有五十肩、關節炎等慢性疼痛患者，接受電磁脈衝波輔助治療，除了改善疼痛，止痛藥使用量也減少。
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