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東北季風+銀杏外圍雲系影響 桃園以北有雨 白天氣溫回升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
桃園以北、東半部地區及恆春半島為多雲短暫陣雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區可能出現較明顯的雨勢。本報資料照片
桃園以北、東半部地區及恆春半島為多雲短暫陣雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區可能出現較明顯的雨勢。本報資料照片

今天仍是東北季風的環境，不過，中央氣象署表示，銀杏颱風外圍雲系影響，水氣較多，桃園以北、東半部地區及恆春半島為多雲短暫陣雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區可能出現較明顯的雨勢。其他地區及澎金馬仍為多雲到晴，山區有零星短暫陣雨。

氣象署發布大雨特報，颱風外圍雲系及東北季風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

溫度方面，氣象署表示，今天清晨各地仍偏涼，為20至22度，局部溫度會再更低一些，早上外出仍注意做好保暖，而白天各地氣溫逐漸回升，北部及宜、花高溫來到25至27度，而中南部來到28至30度，感受較舒適溫暖。

氣象署表示，明天、周日東北季風稍減弱，迎風面降雨減少，氣溫稍回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，氣象署表示，下周二、周三東北季風影響，此波東北季風強度較弱，降溫幅度不大，不過水氣較多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周四東北季風減弱，環境轉為偏東風，東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。11月15日至17日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，近期菲律賓東方至關島附近的熱帶洋面為有利熱帶系統發展的大低壓區環境，當中是否有熱帶性低氣壓或颱風發展，氣象署將持續密切觀察。

東北季風 氣象署 颱風

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