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CAR-T治療給付1周年累計42人受惠 每人給付819萬元

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

藥費高達上千萬元的CAR-T細胞免疫治療，衛福部健保署去年十一月納入健保給付，健保核價為八一九萬元，至今滿一年累計四十二人獲得給付，健保共付三點四億元。健保署長石崇良說，另有藥廠有意食藥署申請新的藥證，並盼爭取Ｔ細胞基因轉殖技術在台灣落地，成為區域性產業中心。

血液病學會理事長柯博升說，四十二例獲得健保給付個案，包括卅六例瀰漫性大Ｂ細胞淋巴患者，及六例兒童或青少年急性淋巴性白血病，其中廿九例完成治療；部分未成功申請給付個案為檢附資料不全，補齊後即可再次申請。

血液病學會副秘書長劉家豪說，CAR-T細胞免疫治療需先分離患者免疫細胞的Ｔ細胞，再送往國外實驗室，植入可以追蹤癌細胞的基因序列，將原本如同「普通士兵」的Ｔ細胞，轉變成如「海豹部隊」，以精準殺滅癌細胞。

血液及骨髓移植學會理事長李啟誠說，國際間CAR-T細胞免疫治療單次費用高達一二○○萬至一五○○萬元不等，健保爭取到八一九萬元，而國內血液疾病治療經驗成熟，從檢測、治療可完善提供，並於治療後控制與照護各種副作用，吸引國外患者特地來台治療，以花蓮慈濟醫院為例，就有二名越南病人前來治療，帶動我國國際醫療發展。

石崇良說，目前有款新CAR-T細胞免疫治療藥物，準備向食藥署申請藥證，該藥在美國核准適應症，包含瀰漫性大Ｂ細胞淋巴瘤、急性淋巴性白血病外，還有多發性骨髓瘤。此款藥物預計適用平行審查制度，如向食藥署申請藥證，也可同步向健保署申請健保給付，最快於取得藥證後半年內給付。

健保署 患者 淋巴

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