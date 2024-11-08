龍年效應不再 醫：「單身生育」諮詢近6成 盼修生育法

國慶寶寶過往被視為全年生育率指標，今年適逢龍年，國慶日當天出生的新生兒數量卻奇慘，各大醫療院所都是零星數量。根據統計，截至9月的出生人口比去年同期少了2000名，台灣生殖醫學會理事胡玉銘表示，龍年效應消失，人口推估恐失守13萬人，生育政策應開放單身女性可進行人工受孕。

胡玉銘說，台灣今年1至9月新生兒僅97,733人，相較去年同期的99,652人，減少了1,919位新生兒。以過去「婚育一體」的觀念，國人非婚生子女率僅約4%，但現代人普遍晚婚晚育，等到有養育小孩的經濟基礎時，大多已超過30歲，生育黃金年齡剩不到5年，高齡生育對產婦及小孩造成健康風險。

新生兒的減少是來自「社會結構」轉變，不婚族增加，但未婚族對於生育規劃卻相對積極。胡玉銘提到，近年至生殖中心求診的未婚族持續增加，增加近6成，代表台灣人並非「不生」，而是「不婚」。不少民眾雖然處於未婚狀態，但先至醫療機構諮詢、檢測生育力，甚至先行凍存生殖細胞。

「無婚姻規劃，但有生育規劃。不孕症專科醫師黃馨慧表示，台灣社會已有諸多變遷，包括同志婚姻合法；諮詢「單身生育」的民眾愈來愈多，少子化政策、人工生殖法修正草案應該納入單身生育的族群，讓非婚女性、女同志有機會投入生育，也保障女性生育自主。

面對臨床上未婚族的大幅成長，黃馨慧認為，法規修訂應貼近台灣社會現況，龍年效應的消失，示警台灣出生人口已進入下滑階段，政府應儘速拿出對策。她強調，來到生殖門診諮詢的未婚族連年增加，絕非只是單純「年輕人不生」的問題，而是「婚」及「育」並非一定要綁在一起。