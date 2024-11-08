詹長權：健保財務不夠透明

醫療投資不足已讓台灣平均餘命、多項疾病死亡率數據落後日本、南韓，但每次健保費調漲，民意都會反彈。台大公衛學院特聘教授詹長權說，民眾不願多繳保費原因出在醫療支出數據不夠透明，健保署應讓資訊透明化，才能創造投資健康氛圍，凝聚社會共識。

台大醫院與台灣醫學會昨天舉辦高峰論壇，詹長權發表「台灣健康照護系統在新冠大流行後的挑戰與韌性」，他說，一九九五年健保開辦，年度支出為一五六八億元，至二○二二年增加至七四九八億元，隨著每換一任總統，健保支出約增一點五倍，但增幅仍顯不足。

詹長權說，台灣經常性醫療保健支出二○二二年為五○三億美元，低於經濟合作暨發展組織國家平均支出二○四○億美元，解決方案為增加醫療資源，並應讓醫療支出數據公開透明。

台大醫院長吳明賢說，全球陷入醫療人力荒，先進國家受高齡化、少子化的「雙刀流」影響嚴重，人力流失更加嚴重，鄰近南韓每十萬人口醫師人數比率比台灣高，卻陷入醫師招不到人、集體罷工等窘境，明年為健保開辦卅年，政府應設法避免步上韓國後塵。

衛福部健保署長石崇良說，健保費由全民共同繳納，財務公開透明有必要性，各界如認為有不足之處，均可提出意見，健保署樂意研究採納。