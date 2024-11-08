聽新聞
0:00 / 0:00

陸搶台護理人員 醫界憂人才流失

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣醫護人力荒，中國大陸更祭出高額獎金吸引國內護理人員，八大醫護團體憂心，若不保障點值讓醫院為護理人員加薪，面對大陸措施恐加速人才流失。記者黃仲裕／攝影
台灣醫護人力荒，中國大陸更祭出高額獎金吸引國內護理人員，八大醫護團體憂心，若不保障點值讓醫院為護理人員加薪，面對大陸措施恐加速人才流失。記者黃仲裕／攝影

台灣面臨醫護人力荒，中國大陸更祭出「惠台政策」，提供高額獎金吸引國內護理人員。國內八大醫護團體憂心，若不保障點值讓醫院為護理人員加薪，面對大陸措施恐加速人才流失，行政院長卓榮泰昨天首度承諾，明年將設法保障健保點值每點○點九五元。

台大醫院與台灣醫學會昨天舉辦高峰論壇，台大醫院長吳明賢說，卅年前健保實施時，未好好構思分級醫療制度，以私立醫療院所來說，一定是考慮市場機制，如果開醫院會虧錢，就沒人要開醫院，依現況推估，未來情況恐是「健保不會倒、醫院不會倒，但醫護人員會倒。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，香港、新加坡與部分歐美國家都曾以各項福利措施，向台灣護理人員招手，但以英語為主的醫療環境成為從業門檻，實際成效不彰，但少了語言障礙，福建省漳州市提供每年二四○個工作機會，曾有在養護機構服務經驗者，每年最高獎勵可獲新台幣四點五萬元，後續值得觀察。

洪子仁說，外界質疑，提升點值只是讓錢進入醫院口袋，但依該協會調查，一一二至一一三年所有會員醫院均為醫護人員調薪，其中百分之七十七點三私立醫療院所，連續二年為醫護人員調薪。一一三年調薪比例，調薪超過一成者占百分之十四，調薪百分之七至十者占百分之十四，調薪百分之四至六者占比逾五成。

洪子仁說，私立醫院有近八成調薪比例在百分之四以上，在健保點值未被保障下，許多醫院釋出善意，為醫護加薪，政府更應「保點值、救醫護」。

卓榮泰昨天下午邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算案僵局解方，會中達成共識之一，即是追加預算方式，健保點值每保障○點九五的目標，應在明年六月底前達標。洪子仁說，卓揆承諾保障點值，醫界將為醫護人員加薪，並自律提出管理作為，開源、節流並進。

保障健保點值 台大醫院 醫護人員

延伸閱讀

台灣護理荒、大陸祭獎金攬才 醫界呼籲「補點值、救醫護」

總預算卡關 行政院長卓榮泰邀朝野黨團溝通會商

卓揆邀會商總預算 民眾黨團：盼善意不是一再跳針重複

禁伐補償經費 政院提基金、二備金或追加預算3方案

相關新聞

台、港、韓河川垃圾9成塑膠 知名飲料品牌上榜

環保團體綠色和平昨發布「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查，發現台灣、南韓、香港河川垃圾有九成都是塑膠材質，進一步分析塑膠垃...

陸搶台護理人員 醫界憂人才流失

台灣面臨醫護人力荒，中國大陸更祭出「惠台政策」，提供高額獎金吸引國內護理人員。國內八大醫護團體憂心，若不保障點值讓醫院為...

龍年效應不再 醫：「單身生育」諮詢近6成 盼修生育法

國慶寶寶過往被視為全年生育率指標，今年適逢龍年，國慶日當天出生的新生兒數量卻奇慘，各大醫療院所都是零星數量。根據統計，截...

冬令進補少肉多菜 大補特補恐鬧肚子

「立冬」剛過，氣溫明顯下降，正式進入冬天，許多人開始冬令進補。中醫師指出，一般食補可多吃栗子、糯米、韭菜、羊肉、牛肉、鰱...

規模五以上地震增多 台灣恐進入地震好發時代

今年○四○三地震已累計一七三九起餘震，昨天凌晨花蓮再發生規模五點五地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富坦言，今年規模五...

旅館環評擬交地方挨轟 環境部急轉彎

環境部預告修正「環評法施行細則」第十二條，將漁港、學校、旅館、太陽光電等開發案的環評，改由地方政府審查，前環保署副署長詹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。