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規模五以上地震增多 台灣恐進入地震好發時代

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
今年截至目前台灣累積地震分布。圖／取自中央氣象署網站
今年截至目前台灣累積地震分布。圖／取自中央氣象署網站

今年○四○三地震已累計一七三九起餘震，昨天凌晨花蓮再發生規模五點五地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富坦言，今年規模五以上地震確實較多，○四○三的餘震延續時間也有超出預期，除了花蓮以外，今年中部的地震也多，鄰近的日本也是如此，不排除進入地震好發時代，還要再密切觀察。

地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋也指出，今年規模五點五以上地震已有三十五起，已創下二○一一年以來最多紀錄，過去規模五點五以上地震平均每年約六到八起，僅二○二二年有三十三起，代表已進入「多地震時代」。

郭鎧紋表示，規模五點五以上地震約等同○點○八八顆原子彈能量，今年規模五點五以上地震累積已有約四十六顆原子彈能量，聚集在東部較多，民眾未來還是要留意餘震發生。此外，今年嘉義已發生七十起地震，為年平均值的五倍，主因周邊多個群震的發展，但目前已逐漸緩和。

吳健富也說，今年○四○三後的餘震延續時間確實有超出預期，但九二一的經驗來看，確實也是前半年較為密集，後續有持續到兩、三年之久，目前看起來花蓮地震頻率還是較高，可能到年底還會陸續出現。

地震 花蓮 餘震

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