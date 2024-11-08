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健康你我他／吃麵愛用五爪功 我幫他指甲護理

聯合報／ 文／周宏昌（嘉市東區）
柯爸嗜愛炒麵，但他不用筷子而是使出五爪功，我居家服務時會幫柯爸做指甲護理。圖／周宏昌提供
柯爸嗜愛炒麵，但他不用筷子而是使出五爪功，我居家服務時會幫柯爸做指甲護理。圖／周宏昌提供

身為照服員，送往迎來的個案多如繁星，想要「星星知我心」談何容易。

照服員與案主的關係如同一座金字塔，其內容及順序隨著彼此緣聚緣散來調整。但不管是怎樣的金字塔，「信任」是最重要的基礎。

我服務以男案主居多，有時暱稱他們「老寶貝」，還會招來白眼（同性嘛），我因此養成見機行事的眼力和態度。印象中，柯爸是個人高馬大的漢子，既潔癖又輕微失智，平日由老婆照顧，獨子婚後外住，因此申請喘息服務。

由於老婆年邁多病，我就負責鋪床及更換床單，有回忘了將換下的髒床單丟入汙衣籃，被柯爸罵，我陪笑道歉他才息怒。柯爸嗜愛炒麵，但他不用筷子而是使出五爪功，柯媽無奈地說：「老頭改不了這個壞習慣。」我記得一篇文章寫道：「長久以來，義大利人都是徒手抓取麵條直接食用。」從此我居家服務時會幫柯爸做指（趾）甲護理，他也欣然接受。

日積月累，次數一多，柯爸有一回竟然將家中鑰匙交給我，他說：「老婆常看病不在家，如果來換床單，自己開門進來就好了。」並硬塞鑰匙給我。

不過，我拒絕了！雖然知道柯爸把我當家人般信任，但試想哪天如果關係生變，產生矛盾衝突，甚至吵架，身懷鑰匙該如何說清楚、講明白?

服務老寶貝，發乎情、止乎禮，才是照服員照護應有的分際。

照服員 老婆 鑰匙

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