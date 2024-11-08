冬令進補少肉多菜 大補特補恐鬧肚子

「立冬」剛過，氣溫明顯下降，正式進入冬天，許多人開始冬令進補。中醫師指出，一般食補可多吃栗子、糯米、韭菜、羊肉、牛肉、鰱魚等禦寒力強的甘溫食物；營養師則強調，初冬時節應該多補充營養，為身體儲備能量過冬，應把握「少肉多菜」原則，如果不忌口而大補特補，恐發生急性腸胃炎。

冬季進補掌握5原則 製表╱廖靜清

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，立冬後，人體消化吸收功能增強，適當進補能提高身體的抵抗能力、養精蓄銳，為來年的健康打下基礎。

冬令進補有食補和藥補之分。一般人食補可多吃栗子、糯米、韭菜、羊肉、牛肉、鰱魚等甘溫食物；藥補可結合花旗參、高麗參等切片，包在雞、鴨肚中一起合燉，對於體弱老年人及生長發育的小孩有益。

北市聯醫林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏提醒，高血壓、高血脂症患者在冬令進補時，應避免吃高油脂、過鹹食物及少吃過多加工食品，建議以平補為主，如四神湯、蓮子銀耳湯等，溫補藥膳為輔。蛋白質食物則應選用低脂肉類，可以先將皮去掉再進行烹調，減少烹調時的用油量，也要避免用酒。

冬天氣溫下降，很多人愛吃鍋進補。林口長庚醫院營養師陳姿吟表示，現代人營養充足，其實不需要特別進補，冬天狂吃麻油雞、薑母鴨、羊肉爐以及麻辣鍋、酸菜白肉鍋等，不僅會讓血糖波動、膽固醇超標，也會引起消化不良及胃痛。

冬令進補該怎麼吃？陳姿吟分享，要「均衡、適量」，以現代人重口味、愛喝湯底的飲食習慣來說，要避免選擇吃到飽的用餐方式。若短時間內吃進大量食物，不僅造成胸悶、惡心、腹脹等腸胃道負擔，更會攝取過多熱量而累積脂肪。

尤其薑母鴨、燒酒雞加入大量的米酒烹煮，陳姿吟強調，酒精屬於高熱量飲品，飲用過多酒精會讓身體大量攝取碳水化合物。最大傷害就是刺激胃酸分泌，影響食物在腸胃道的消化吸收速度；酒精利尿，會讓攝護腺急性腫脹，造成排尿困難，也會讓身體缺水。

冬天身體會自動調降新陳代謝率，包括腸胃功能蠕動變慢，陳姿吟提到，此時正是「綠金」盛產季，青花菜、茼蒿、菠菜、紅鳳菜、高麗菜、萵苣、油菜、芥藍菜等，皆屬於冬季鮮蔬，可以多吃，但不要為了進補吃太多的肉類蛋白質，超過肝腎負擔、增加代謝廢物。