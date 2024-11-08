台電調漲電價…關懷據點電費激增 排擠長者照顧資源

台電今年4月調整電價，不少活動中心、關懷據點電費激增，桃園市、台中市府陸續透過補貼挹注。但南投縣議員林儒暘昨質詢直言部分關懷據點電費暴漲2到3倍，地方吃不消，社勞處回應，將建議中央專案補助據點，避免長輩照顧資源減少。

台中市政府指出，今年度社區關懷據點補助計畫業務費包含水電費比去年增加2成，社會局也會依據據點辦理天數補助租金、水電費，4月調漲電價至今，整體補助經費尚足夠支用。

南投縣巷弄長照站多達134處，協助照顧長者的重要使命，近來備受電費調整衝擊。林儒暘昨質詢說，關懷據點營運仰賴中央補助費用，經調查據點，前兩期水電費大概1萬多元，但最近這期暴漲2萬5到3萬，中央卻無配套，影響到據點營運進而排擠長者照顧資源。

縣長許淑華也說，電費調漲的衝擊影響層面大，最近一般民眾反映比較多。縣府社勞處長林志忠說，社區關懷據點8到9月電費比較前一期，確實暴漲，甚至增加到1萬多元都有。

林志忠表示，去年食材成本上漲，中央今年起有增加補助。但今年電費調漲，關懷據點電費大增，尤其南投老年人口多，縣府將專案報請中央，希望考慮實際狀況，增加關懷據點的補助。