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台電調漲電價…關懷據點電費激增 排擠長者照顧資源

聯合報／ 記者江良誠陳秋雲／連線報導
南投縣議員林儒暘昨天要求縣府向中央反映電費調漲對社區關懷據點的衝擊，以免排擠長者照護資源。圖／南投縣府提供
南投縣議員林儒暘昨天要求縣府向中央反映電費調漲對社區關懷據點的衝擊，以免排擠長者照護資源。圖／南投縣府提供

台電今年4月調整電價，不少活動中心、關懷據點電費激增，桃園市、台中市府陸續透過補貼挹注。但南投縣議員林儒暘昨質詢直言部分關懷據點電費暴漲2到3倍，地方吃不消，社勞處回應，將建議中央專案補助據點，避免長輩照顧資源減少。

台中市政府指出，今年度社區關懷據點補助計畫業務費包含水電費比去年增加2成，社會局也會依據據點辦理天數補助租金、水電費，4月調漲電價至今，整體補助經費尚足夠支用。

南投縣巷弄長照站多達134處，協助照顧長者的重要使命，近來備受電費調整衝擊。林儒暘昨質詢說，關懷據點營運仰賴中央補助費用，經調查據點，前兩期水電費大概1萬多元，但最近這期暴漲2萬5到3萬，中央卻無配套，影響到據點營運進而排擠長者照顧資源。

縣長許淑華也說，電費調漲的衝擊影響層面大，最近一般民眾反映比較多。縣府社勞處長林志忠說，社區關懷據點8到9月電費比較前一期，確實暴漲，甚至增加到1萬多元都有。

林志忠表示，去年食材成本上漲，中央今年起有增加補助。但今年電費調漲，關懷據點電費大增，尤其南投老年人口多，縣府將專案報請中央，希望考慮實際狀況，增加關懷據點的補助。

南投縣 水電 調漲

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