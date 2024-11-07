泡裸湯被清潔員看光！她曝家人「台東五星級飯店驚魂」 一票網友竟不埋單

有些人調劑身心的方式是替自己規劃一趟旅行，但若碰上幾件不如意的事，恐怕會毀掉整趟旅程。一名女網友發文抱怨，她表示原本開開心心和家人入住台東某間五星級度假村，想不到同行的男性家人泡裸湯途中，飯店清潔人員突然闖入，不僅裸體被看光，事後飯店方的態度更讓原PO怒火中燒，「家人出來玩的好心情都沒有了」。

一名女網友在Dcard以「飯店女員工無預警闖入男裸湯」為題發文，她表示近日和家人入住台東某間五星級度假村，原先以為是趟開心旅程，卻因為飯店清潔人員敗興而歸。

原PO回憶，其中一名男性家人正在飯店裸湯浴場放鬆，不料一名女性清潔人員突然闖入，裸體全被看光光。事後向飯店經理反映，但僅得到口頭道歉與承諾加強員工訓練，雖然飯店經理有準備小禮物謝罪，但原PO表示僅獲得口頭道歉讓她十分不滿，因此當場拒收禮物。

此外，女清潔人員喊冤「因為不知道裡面有沒有人，所以進去確認」，但原PO並不買帳，原PO認為「女裸湯或女更衣室的工作人員是女性，男裸湯應該也是要男性才對」。對於這場意外，原PO狠批「身為一個5星級飯店，卻連最基本的管理都沒有」、「家人出來玩的好心情都沒有了」。

抱怨文曝光後引起網友討論，孰料許多人不挺原PO，「經理還道歉了，跟準備小禮物，但原PO不收，不然原PO希望怎麼樣？」、「有什麼沒看過的，大驚小怪，連桃機廁所都是女清潔員為主」、「大驚小怪你們沒常識吧，日本也是都這樣啊，那你們家去日本怎麼辦，告日本飯店？」、「女生進去男湯又沒關係，大驚小怪」。

但也有鄉民替原PO說話，「男生也需要被尊重，但風氣就是不太重視」、「這個社會就是沒有在管男性的權益喔，看看游泳池都是打掃阿姨在掃男生更衣室，一堆衝進來看光的，廁所也是，誰在乎呢」、「男性從來沒有隱私這種東西，光小便斗沒有隔間甚至隔板，然後還會有掃地阿姨闖進來，就知道男性隱私根本不會被重視」。