致命絛蟲鑽腦「頭劇痛難耐」 北醫轉移技術至這國家

台北醫學大學以及台北醫學大學附設醫院協助友邦史瓦帝尼15年，近年積極轉移寄生蟲防治等技術至史國，原因是該地飽受四大寄生蟲威脅，當地也出現罕見的豬肉絛蟲威脅，該寄生蟲常是患者已經出現腦病變才被發現，致命性極高。

君蔚國際醫療中心副主任尤櫻儒表示，史瓦帝尼衛生環境條件相較於台灣不佳，公衛防治全球各國都給予一定的協助，當地的公衛防治大致分為四部分，愛滋防治、肺結核、寄生蟲及基本衛生教育提升。愛滋防治在台灣以及多國協助下，從原本高達50%的盛行率降至24%，歸功於藥物使用愈來愈穩定，但愛滋病新發生率仍有0.6%。

尤櫻儒表示，北醫體系協助史國建立醫師國考制度後，目前主力放在史國的寄生蟲防治，當地主要有四大寄生蟲，分別為神經囊尾幼蟲、腦犬蛔蟲、瘧原蟲、埃及血吸蟲。這四種寄生蟲在台灣幾乎絕跡，但台北醫學大學國際熱帶醫學研究所長期研究全球的寄生蟲表現，近年積極將寄生蟲技術轉移至史國。

尤櫻儒表示，與腦犬蛔蟲相似的豬肉絛蟲，都是腸胃道寄生蟲，該蟲可以寄生在豬隻身上也能寄生在人體，初期被寄生時患者不會有任何症狀，通常是寄生蟲已經侵案腦組織，讓患者出現行為異常、頭痛劇烈才會被發現。

因為史國的專科醫師尚未有神經內外科醫師，因此由北醫大教授協助當地醫師判讀被寄生蟲侵犯的腦部，盼能更早給予對應的治療。