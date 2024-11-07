食藥署駁「一天5顆奇異果治嘴破」 營養師：可吃全穀類

許多人經常「嘴破」，坊間傳聞「多吃奇異果就會好」，衛福部食藥署闢謠專區曾經澄清，「一天吃5顆以上奇異果可治療口瘡」，並無相關科學論述證實。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，嘴破的原因多樣，僅以幫助傷口癒合來看，建議補充富含維生素C的水果，還可吃深綠色蔬菜、糙米、燕麥等補充維生素B，促進黏膜健康。

一般俗稱的「嘴破」，其實是「口腔潰瘍」或「口瘡」，也有人說嘴巴破洞，受傷、感染、免疫力差、癌變、營養不均等，都可能是嘴破的原因。

有醫師在臉書表示，「當嘴巴有破洞潰瘍時，先暫時不要吃鳳梨或奇異果。」並進一步說明，消化不良、化療或是放射治療導致口腔潰瘍、腹瀉、皮膚過敏、嚴重自體免疫疾病等情況嚴重時，鳳梨、奇異果富含酵素，可能導致黏膜破損更嚴重，引發後續癒合不良。

許惠玉指出，嘴破的原因很多，僅以幫助傷口癒合角度來看，除了少吃刺激性食物，包括辛辣、過酸或鹹及咖啡、酒皆建議暫時避免食用 ，若要降低鳳梨的蛋白酶刺激口腔黏膜產生的咬舌感，可在食用前先用熱水燙過，或以鹽水清洗。

許惠玉指出，嘴破除了補充富含維生素C的水果，促進黏膜癒合、預防發炎，如芭樂、釋迦、木瓜、草莓，也可吃糙米、燕麥、紅豆、綠豆等全穀類食物，且深綠色蔬菜類、大豆類等也富含維生素B，幫助黏膜健康。不過，她也強調，若營養失調，除了在飲食補充的營養素，平時也應維持良好生活作息、多喝水、勿挑食。

針對坊間傳聞「一天吃5顆以上奇異果可治療口瘡」，衛福部食藥署曾在闢謠專區澄清，口腔潰瘍的肇因繁複多元，「一天吃5顆以上奇異果可治療口瘡」，目前並沒有相關科學論述證實，且奇異果產生的刺激性，反而可能造成黏膜受損。

食藥署提醒，若民眾口腔潰瘍的情形持續兩周以上，可能為自體免疫系統或口腔癌等病變，而超過兩周以上的嘴巴疼痛或有可疑腫塊，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。