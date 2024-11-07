勞動部拍攝「你就是自己的光」 宣導孕婦、原住民職場平權

為加強職場平權的意識，勞動部今年拍攝兩支宣導影片「你 就是自己的光」《向光篇》、《追光篇》，透過戲劇方式呈現懷孕婦女、原住民在職場中面臨的挑戰與困難。今下午舉行首映記者會。

勞動部表示，《向光篇-讓愛降臨》探討懷孕婦女的職場困境，本片以早產兒媽媽真人真事改編拍攝，描述主角在懷孕及育兒過程，工作、家庭照顧兩頭燒，並找到家庭與職場的平衡；另一部《追光篇-讓愛還原》則探討原住民就業歧視，主角在公司併購時遭遇失業危機，最後化逆境為轉機，追求到夢想工作。

勞動部進一步表示，本次影片由金鐘獎導演楊孟嘉執導，並邀請到方志友、蘇達、楊小黎、吳政迪、許時豪、陳幼芳、黃甄妮、王嫚萱演員飾演劇中角色。兩部影片的主題曲則分別由前主播、樂團主唱，現為專職母親的莊雨潔，以及原住民金曲歌手Matzka量身打造，透過貼合戲劇的歌詞及歌手獨特的歌聲，演繹出主角們在職場中的內心掙扎，並且仍不放棄追求心中的那道光。

勞動部宣示，勞動部永遠會是勞工的靠山，本片除首映會，也將在17日上午9時於台視頻道播出，後續並上傳至勞動部官方YouTube頻道(https://www.youtube.com/@mol1050)，即日起，只要搜尋關鍵字「自己的光」，就可隨時免費觀賞，也可作為企業教育訓練的教材，歡迎各界多加利用。