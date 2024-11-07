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觀光署插旗北歐至瑞典辦推廣會 再赴倫敦旅展設攤

中央社／ 台北7日電

交通部觀光署近日前往歐洲行銷台灣觀光，並且首次到瑞典辦推廣會，再赴英國參加倫敦旅展並設置台灣館，邀國外業者到台灣館品嚐台灣味。

觀光署發布新聞稿，1至9日偕同旅行社、航空公司、飯店等業者及表演團體共18個單位、36人，前往歐洲推廣台灣觀光，首度於瑞典斯德哥爾摩辦理台灣觀光推廣會，隨後到英國，參加5至7日的倫敦旅展（WTM），盼爭取更多國際旅客來台。

觀光署統計，今年1至8月，英國來台旅客數約4.5萬人次，較2023年同期約成長17%；另根據歐洲調查報告顯示，2023年瑞典出境旅遊1180萬人次，國際旅遊支出總額達136億美元。

觀光署說，瑞典來台旅客數居北歐5國中之首，且來台旅客數漸趨穩定，所以選擇瑞典為開發北歐來台潛力市場的首站。

觀光署說，WTM倫敦旅展是全球第2大旅展，每年匯集近5萬名全球旅遊專業人士齊聚一堂，吸引超過182個國家及地區、近4000個單位參展，為台灣觀光拓展客源、開發歐洲市場的重要平台

觀光署說，根據2023年英國受訪者問卷結果，吸引英國旅客來台灣旅遊的主因以「美食」和「自然風光」為首，這次倫旅展台灣館以「台式手搖飲」為主打特色，以茶藝館為設計概念，邀請歐洲業者品嘗台灣味，館內也提供文化體驗，例如讓歐洲業者親手繪製美濃客家油紙傘，或認識台灣傳統老屋富有祝福意涵的花磚；來自台東阿美族的「都蘭國」還教歐洲朋友如何親手剪出渾圓的「毛球吊飾」，象徵將幸福圓滿帶回家。

倫敦旅展台灣館6日舉辦Happy Hour，現場超過百名業者及媒體共襄盛舉，探索台灣觀光新亮點。

旅展 觀光署

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