龍年新生兒不增反減 醫盼人工生殖開放單身、女同

今年雖逢龍年，截至9月生育卻比去年同期少2000名新生兒。醫師指出，臨床諮詢凍卵增加，以單身女性、女同志、離婚女性為主，盼修法開放這些族群做人工生殖救生育，也避免女性為求子走彎路。

現行「人工生殖法」的生育權侷限於傳統異性夫妻，異性夫妻才可實施人工生殖技術。衛生福利部日前預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身人工生殖合法，各界較無共識的代理孕母也在增列適用範圍內。

開業生殖醫學中心院長、台灣生殖醫學會理事胡玉銘今天在「台灣少子化問題日益嚴重」記者會上指出，台灣少子化嚴重，生育率連年下降，2024年雖逢龍年，卻未見龍年效應，1到9月累計僅9.7萬名新生兒，對比2023年同期，反減少近2000名。他並推測，有偶率下降而非婚生率少，是少子化原因之一。

胡玉銘說明，台灣女性平均初胎年齡來到31.5歲，比歐洲的29歲更高；而25至34歲已婚女性人數，則在12年間下降40%，但整體非婚生子女比例則長年維持在4%上下，遠低於歐美。然而，單身女性可能有伴侶、有意願生寶寶，卻仍不想進入婚姻，因此希望開放她們使用人工生殖。

婦產科開業醫師黃馨慧以臨床經驗指出，自己就職的生殖診所，近3年來諮詢凍卵的未婚族群成長近6成。且可分為3大族群，包含學業尚未結束或事業正在上升的單身女性；其次是女同志，此族群求診年紀都很輕，推測是因知道目前在台灣無法做人工生殖，因此及早準備以利未來出國求子。

第3大族群則是離婚女性，黃馨慧說，她們不想要前1個先生，但未來還想生小孩，因此先作凍卵。因此若未來修「人工生殖法」開放單身女性或女同志做人工生殖，都可以對未來生育率有幫助。

對於想要求子卻不能合法做人工生殖的女性，婦產科開業醫師張翊恩指出，有人會走上偏方「滴精法」，將精液注射到女生子宮裡。然而，其所用的針筒比人工受孕用的管子短一半以上，推測受孕率低於15%；且因精液未經專業檢驗，與實際性行為同樣有傳染病問題，更未受到法律任何保障。因此盼有完整法規，保障國人生育自主權。