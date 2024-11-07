明颱風外圍雲系影響2地有雨 周末回溫把握好天氣

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周都是東北季風環境，明天白天東北季風減弱，但受銀杏颱風外圍雲系影響，水氣還是偏多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮地區有局部大雨，宜蘭有局部豪雨。周六、周日水氣會減少、溫度回升，天氣穩定。下周一起東北季風再增強，將一路影響到周三，桃園以北、東半部水氣再增加。

黃恩鴻表示，明天白天東北季風減弱，但受銀杏颱風外圍雲系影響水氣還是偏多，今晚到明天外圍雲系影響，桃園以北東半部至恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮地區有局部大雨，宜蘭有局部豪雨。溫度方面，明天清晨偏涼，低溫僅20至22度，白天回溫各地高溫都有28至30度，低溫23、24度。

他指出，周六、周日水氣就會減少、溫度回升，天氣穩定，僅桃園以北、東半部及恆春半島有零星雨，其中基隆北海岸、宜蘭降雨較多。下周一東北季風增強，影響到下周三，水氣增加，但溫度變化不大，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部及東半部白天高溫略降，低溫普遍23、24度，北部及東半部高溫降為26、27度。

黃恩鴻表示，周四東北季風再度減弱，環境偏東風，僅東半部有零星降雨，其他地區多雲到晴。