運動後膝蓋疼痛髕骨股骨疼 中醫師建議這樣做輔助緩解

膝蓋疼痛，跨越不同族群、年齡層，不少人深受其擾，中醫師提醒，建議平時可加強股四頭肌等肌肉伸展，輔以針灸除具有良好止痛，對軟組織攣縮或障礙點解除也可緩解，最切忌置之不理。

台南柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰表示，膝痛，臨床上常見，年紀大者常因膝關節退化所造成；而年輕、愛運動族群則常是因髕骨股骨關節疼痛症候群（patellofemoral pain syndrome, 簡稱PFPS）所致。據統計青少年族群盛行率超過20%，且好發於女性。

其臨床表現為膝前痛、髕骨周圍疼痛或是髕骨裡面疼痛，且在膝關節彎曲時可能會出現摩擦音，當使用到髕骨股骨關節時就會造成疼痛加劇，特別是上下樓梯、蹲、跪，以及彎曲膝蓋坐太久時，嚴重者會出現持續性疼痛、局部腫脹僵緊，甚至是肌肉無力、萎縮等情形發生。

許益彰表示，髕骨股骨疼痛症候群有三個主要原因：包括使用或運動過度、直接或間接創傷（例如跌倒、撞擊）、髕骨錯位（髕骨軌跡異常、排列不正）等。當髖關節、膝關節或踝關節出現障礙，會使髕骨周圍的肌筋膜、韌帶對髕骨拉力不均衡，造成髕骨翻旋、偏離正常軌道，當髕骨下關節面承受太大壓力時便可能導致疼痛。

他指出，治療髕骨股骨疼痛症候群在急性期時主要以控制疼痛為主，中醫臨床上常用針灸、拔罐或中藥外用膏布治療。針灸除具有良好止痛效果，對軟組織的攣縮或障礙點的解除也有不錯改善，可幫助髕骨、髖及膝關節恢復活動度，常用的穴位有還跳穴、居髎穴、風市穴、梁丘穴、血海穴、鶴頂穴、委中穴、承山穴等。

至於後續恢復期，除繼續促進髕骨、髖及膝關節活動度外，還能用針灸、電針來強化薄弱肌群；傷科理筋手法能夠放鬆軟組織、讓髕骨周圍的張力恢復平衡；藥物薰蒸搭配中藥內服能提高局部的氣血循環，促使受損的組織加速修復、癒合。