秋冬腦中風高峰 調查：6成照護者工作收入受影響

台灣腦中風病友協會今天發表最新調查指出，6成照護者工作與收入受影響，例如1名病友的家人為照顧他，甚至一週請假3天，可見「一人中風，全家發瘋」負擔重，籲病友積極復健。

秋冬來臨，進入發生腦中風高峰，台灣腦中風病友協會理事長周中興今天在衛教記者會中指出，協會在今年8到9月透過網路問券，調查124名中風患者、與221名中風照護者生活。

調查結果發現，僅有37%患者可以獨立進食、25%能獨立洗澡及更衣，且僅17%可獨立搭大眾運輸或開車、28%能獨立行走3到5公尺距離，多數患者中風後的食衣住行皆需依賴家屬或照護者的協助，導致6成照護者工作與收入受影響。

中風照護的醫療花費同時為家庭帶來沉重負擔，周中興表示，4成中風家庭平均每個月花費新台幣1到3萬元在聘僱看護、購買輔具、尿布、保健食品上，逾3成家庭每個月花費超過4萬元。

分享親身經驗的30多歲鍾姓病友就是「一人中風，全家發瘋」例子，他在2018年突然中風倒下，初期無法自己翻身、上下床、飲食或如廁，除了聘僱24小時看護外，年邁父母、乾媽、妹妹需輪流照顧他，那時妹妹一週至少需請假3天，工作跟照護蠟燭兩頭燒。

為重拾生活自理能力，鍾姓病友接受一週6天的密集復健訓練，經過3個月努力，他出院時已能自己拄著四角拐走路，並獨立搭公車回診復健，雖然原先的工作回不去，他努力投履歷應徵，在2019年成功重返職場。

台大醫院神經部醫師蔡欣熹提醒，中風後6個月至1年內是治療的關鍵期，但此次調查發現不到4成患者持續復健半年以上，建議中風半年內可實行高強度的密集復健，待亞急性期結束後，將復健重點擺在回歸職場適應或生活自理上，以免過度依賴照護者或家屬。