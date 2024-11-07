前環保署副署長詹順貴痛批環評法修歪 彭啓明回應了

環境部預告修正「環評法施行細則」第12條，將漁港、學校、旅館、太陽光電等開發案的環評，改由地方政府審查，預計明年7月實施。前環保署副署長詹順貴對環境部「修歪」表示憤怒與失望，環保團體也對中央的權力下放表示反對。環境部長彭啓明表示，在廣納各界意見後，已指示暫不修正旅館開發環評主管機關分工。

詹順貴於臉書指出，這次環評法修正內容中，最令人生氣的是將凡是在國家風景區、國家森林遊樂區、國家公園、野生動物保護區或重要棲息環境、重要濕地、自然保護區、一般保護區等國家級環境敏感地區興建飯店、旅館或掛羊頭賣狗肉的文教設施，環評主管機關原歸中央環境部審查的規定又全部修改送給地方。環境部冠冕堂皇的理由都完全禁不起檢驗，飯店、旅館對環境影響的因素在於所引進的遊客旅次與足跡對這些環境敏感地區的擾動，以及其高耗水特性的用水、廢汙水對周邊環境的影響，根本不是基地面積大小問題。

詹順貴表示，至於說統一交給地方審查，是因為環評審查基準比較一致，更是滑天下之大稽，地方政府只會為了地方發展大開方便之門放水，台東美麗灣、墾丁悠活度假村等，當初地方政府都協助規避和護航放水環評。此外，都蘭地區密集的渡假村、規畫醞釀中的花蓮七星潭北邊海岸線密集的旅館飯店都將會是環境災難。環境部內部人力可調配，案件多應該從改善效率著手，無論如何都不該棄守國家級環境敏感區位。

詹順貴指出，把30公頃以下的太陽光電開發案環評交給地方，這將是再生能源的大災難，這幾年光電業者飽受地方政府無理要求回饋金，被地方乃至黑道索賄已經苦不堪言，甚至打退堂鼓，而地檢署也已偵辦起訴不少鄉鎮長、議長、議員、鄉鎮代表等案件。現在環境部竟又把光電環評權限下地方，助長地方首長、頭人更可名正言順索求回饋金，只會更讓光電業者的投資卻步，間接扼殺了賴政府再生能源2030年達30%目標，備受期待的彭啓明部長竟端出這般的環評修惡草案，要給予嚴正抗議與嚴厲譴責。

彭啓明對此表示，目前外界仍有諸多疑慮，環境部暫不修正旅館開發行為環評主管機關的環評審查、監督分工權責，未來將持續觀察委辦地方政府執行情形至2025年底，並納入近期辦理的環評總體檢，作為後續修法參考。