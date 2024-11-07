唐獎榮耀展移師高雄 展區以家為意象串連6大主題

第6屆「唐獎榮耀展」即日起移師高雄國立科學工藝博物館，唐獎教育基金會陳振川執行說，唐獎具國際高度，多名唐獎得主後續也成為諾貝爾得主，且唐獎接軌現代重視永續。

第6屆「唐獎週」系列活動在10月初告一段落，首波在台北中正紀念堂開幕的「唐獎榮耀展」，即日起移師高雄科工館，展期至明年11月6日。

科工館今天舉辦開幕活動，館長李秀鳳致詞時說，「唐獎榮耀展」在科工館展出的另一層重要意義，就是讓科普教育變得更具體生動，拉近了科學與大眾之間的距離。得主以創新思維來解決全球性議題，希望引發更多人對科學的好奇心。

陳振川表示，雙方已合作多屆，今年展區升級更加舒適，「唐獎榮耀展」也讓南部民眾可更深入了解得主對世界的重大貢獻，期待家長及老師能陪同青年學子前來參觀。

陳振川說，這屆榮耀展的策展概念，以「唐獎榮耀與美好生活對話」為核心，結合科技與藝術的創新呈現方式，提供觀展者在視覺與思想上的交乘體驗。

場內設置了互動牆面及生活化的「對談式」展區，透過巧妙設計的情境，帶領大家主動探索唐獎得主在永續發展、生技醫藥、漢學、法治四大領域的卓越成就，體會這些成就如何造福大眾的日常生活。

展區設計以家的意象來串聯「推進美好生活」、「永續之家」、「醫學研討會」、「漢學書房」、「法治公民會所」及「數位互動區」6大主題；形式上便以屋脊的山形牆元素搭配一室一主題，透過得主肖像與對話框，營造「對談式」情境，讓人在熟悉的生活場域向得主們學習且獲得啟發。

主辦單位表示，此次必看亮點之一「數位互動區」更提供民眾沉浸式的觀展體驗，以直觀又趣味的方式呈現抽象的學術成就，也拉近得主研究與一般民眾的距離。

其中，「小唐的一天」展示牆運用結合科技與藝術的新型態展示手法，只要輕觸牆面上的中英文按鈕，即可觸發多樣動態效果，展示得主們的研究成果。

唐獎教育基金會表示，觀展後，只要在展區內的互動區翻牌留言牆合影，並在8日至28日到「唐獎官方臉書專頁」置頂活動貼文，上傳分享合照並於下留言「我關注的未來…」，就有機會抽中限量20組的唐獎精美小禮，包括行李束帶、手機背帶、茄芷鑰匙包。