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健保30年挑戰 投資不足、資源不均惹隱憂

中央社／ 台北7日電
健保開辦將滿30年，面臨醫療投資不足、資源分布不均等隱憂。圖／聯合報系資料照片
健保開辦將滿30年，面臨醫療投資不足、資源分布不均等隱憂。圖／聯合報系資料照片

健保開辦將滿30年，面臨醫療投資不足、資源分布不均等隱憂，台大醫院院長吳明賢今天說，除可近與可負擔，更應注重品質與價值，否則恐健保、醫院不會倒，但醫護人員會倒。

台灣健保制度實施正邁入第30年，面對醫護人力流失、醫療分布不均、健保點值爭議等挑戰，台灣醫學會高峰論壇11月9日、10日登場，論壇主持人、台灣大學公共衛生學院教授詹長權今天在論壇記者會中指出，這次將聚焦健保制度創新。

台灣醫學會成立至今120年，台灣醫學會理事長、台大醫院院長吳明賢說明，醫學會見證台灣醫學發展歷程，醫療一向是台灣引以為傲的優勢，尤其全民健保制度可說是世界第一，「但大家只注意到可近性、可負擔性」，也應該要注意品質跟價值。

吳明賢表示，所有先進國家現在都面臨高齡化與少子化「雙刀流」，年輕醫護辛苦工作又無法得到合理報酬，以韓國來說，醫護都集中在高報酬、低風險領域如醫美等，已有醫學中心不再開設小兒科等急診，甚至發生兒童成醫療人球等事件，「對台灣而言也是警訊」。

吳明賢說，30年前健保實施時，並未好好構思分級醫療制度，加上民眾、民意代表及地方首長總認為，醫學中心在家門口才是最佳作法，導致醫學中心不斷增加，而私立醫療院所一定是考慮市場機制，若開醫院會虧錢，就沒人要開醫院，依現況推估，未來的情況恐是「健保不會倒、醫院不會倒，但醫護人員會倒。」

隨科技進步，不少醫院引進AI人工智慧，吳明賢認為，AI可減輕醫護人員人力負擔，像是快速比對藥品交互作用等，若要運用在醫療第一線，畢竟事涉民眾健康，應嚴謹臨床試驗，不過AI可說是台灣密碼，從台灣（Taiwan）、總統蔡英文（Tsai）、賴清德（Lai）的英文名稱，恰巧都有AI兩字，代表台灣很適合發展AI。

台大公共衛生學院教授詹長權強調，台灣社會對醫療資源整體的投資必須增加，一旦有了經費，人力不足問題也能得到緩解，應結構性解決問題，而非每次都挖東牆補西牆，他另外建議讓「收支透明化」，民眾和政府共享資訊，社會才能達成共識、有團結性。

在詹長權發表的論文「台灣健康照護系統在新冠大流行後的挑戰與韌性」中提到，健保開辦至今，年度支出從新台幣1568億元成長到7498億元，儘管每次執政政權更替，每屆新任政府健保支出相較於前一任政府，約增加1.3至1.5倍，仍不足以涵蓋因人口結構老化而帶來的醫療資源增加。

詹長權表示，台灣的經常性醫療保健支出（CHE）2022年為503億美元（約新台幣1.6兆元），明顯低於經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均支出2040億美元，日本的4870億美元與韓國的1620億美元，解決方案是增加醫療資源，首要之務是讓醫療支出數據更公開透明，健保被保險人、保險人與政府共享資訊，才能凝聚增加健保費、政府投資的共識。

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