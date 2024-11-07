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CAR-T治療42人獲健保給付 石崇良：可望再增1藥廠

中央社／ 台北7日電
台大台大生物機電工程學系學生吳嘉源，在17歲那年確診高惡性度急性淋巴性白血病，CAR-T細胞免疫治療為他的家庭帶來一線希望。聯合報系記者賴昀岫／攝影
台大台大生物機電工程學系學生吳嘉源，在17歲那年確診高惡性度急性淋巴性白血病，CAR-T細胞免疫治療為他的家庭帶來一線希望。聯合報系記者賴昀岫／攝影

吳同學罹急性淋巴性白血病，挺過化療、放療、骨髓移植，還是復發，幸獲CAR-T治療。健保署石崇良今天說，已有42人獲健保給付，且有另家藥廠也將申請台灣藥證。

衛生福利部中央健康保險署自去年11月起將CAR-T細胞免疫治療納入健保暫時性支付，成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤、25歲以下急性淋巴性白血病2種疾病，患者若經過兩線標準治療後，仍治療反應不佳或復發，即有機會符合給付標準。

健保署統計，這1年來有59人申請，共有42人成功通過，包含36例瀰漫性大B細胞淋巴瘤、6例急性淋巴性白血病，健保以暫時性支付每人新台幣819萬元治療費用，共支出約3.4億元。

吳同學今天現身「CAR-T細胞免疫治療給付滿週年」記者會說，自己在17歲那年確診急性淋巴性白血病，癌細胞突變後，又在骨髓移植半年後復發，「當時的心情真的用絕望形容都不夠」，家境又無法負擔昂貴的CAR-T治療，幸今年2024年2月底透過健保完成療程，現在已是台大新生。

健保署長石崇良表示，國內已可在花蓮慈濟、台大醫院、台大癌醫、林口長庚、高雄長庚、中國附醫、中榮、高醫附醫8間醫學中心執行CAR-T治療；接受治療個案中，有17人曾發生免疫風暴，但在醫療團隊照護下狀況都已穩定，並已設置登錄系統蒐集療效資料，以作為健保正式給付參考。

石崇良說，CAR-T細胞免疫治療全球共有7款，台灣已引進1款，據了解有美國藥廠準備申請1款藥證，目前該藥在美核准適應症包含，瀰漫性大B細胞淋巴瘤、急性淋巴性白血病和多發性骨髓瘤，但實際在台適用病症，仍須視最終核准內容；預計可同步申請健保給付，最快取得藥證後半年內納保。

至於今年上路的平行審查，石崇良說，已有10款藥品提出申請，其中5款為癌藥、其中1款有望率先經平行審查納給付。

中華民國血液病學會副秘書長劉家豪指出，急性淋巴性白血病好發於兒童，且有2成兒童患者會在第一線治療失敗或復發，逾5成活不過5年；好發於中高齡的瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者，則約半數有此困境。直到CAR-T出現，讓基因轉殖後的細胞彷彿海豹部隊，精準攻擊癌症細胞。

健保署 淋巴 石崇良

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