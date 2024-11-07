少女上吐下瀉竟是「沙波病毒」 專家曝和諾羅最大差異

彰化一名高二女學生，連續多日發燒和上吐下瀉，體重減少近3公斤，經PCR檢驗確定感染「沙波病毒」，住院近2周才痊癒，衛福部食藥署指出，101年曾有民眾到連鎖餐廳用餐，出現腸胃道症狀，研判為生蠔遭汙染所致，「美女主播」蕭彤雯也曾感染沙波病毒，後續回想，自己在出現症狀前幾天曾吃過黑鮪魚生魚片。

這名女學生十多天前忽然發燒、腹痛、上吐下瀉，就連喝水也吐，原本被診斷腸胃型感冒，服藥2天卻仍未改善，因此怕到不敢喝水仍又吐又瀉，反而引發泌尿道感染，轉診到彰化醫院後，經多病原核酸檢測（PCR），發現沙波病毒（Sapporo virus），住院接受症狀治療和飲食清淡衛教，慢慢減少嘔吐與腹瀉。

衛福部食藥署指出，沙波病毒最早在1977年，於日本札幌（Sapporo） 一家孤兒院腹瀉群聚事件中發現，與諾羅病毒同為急性腸胃炎中主要病毒性感染源，在春夏交替時是容易發生感染的季節，主要以糞口途徑傳播， 主要出現腸胃炎症狀如噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等，大人、小孩都會遭感染。

食藥署指出，101年曾有民眾食用某連鎖餐廳的生蠔、生魚片後，陸續出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，取得患者檢體肛門拭子21件、嘔吐物4件及糞便7件進行檢驗，病原性細菌檢驗結果為陰性，在嘔吐物和糞便檢體中，有8件檢出沙波病毒的基因型別均相同，研判為生蠔受到汙染所導致。

中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬說，「沙波病毒」的命名和發源地有關，是導致病毒性腸胃炎的一種病毒，雖然臨床症狀和諾羅病毒類似，不過並沒有這麼常見，通常需要經過分子生物學鑑定才能確定，不過兩者有一個很大的不同是，沙波病毒多為散發性，不會像諾羅病毒容易導致群聚流行，傳染力也不像諾羅這麼強；治療上採食物控制與症狀治療。

黃高彬提醒，時序進入秋冬，因為天氣炎熱戲水而感染諾羅病毒的案例減少，不過飲食上要留意幾點，包含飲用水要煮沸，或經蒸餾、過濾等，確保不被病毒汙染，海鮮類食物最好要熟食，畢竟諾羅病毒只需要極低的數量就會發病，需特別注意。