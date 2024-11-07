馬偕醫院、醫學院與日本弘前大學簽約 醫學生海外實習

馬偕紀念醫院、馬偕醫學院與日本弘前大學簽訂MOU，交流範圍包含護理、醫工等專業領域。馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕醫學院已經有17名醫學生赴日實習，弘前大學也派12名派員至馬偕實習，期待在不同的醫療環境中，學習到最新的醫療技術和最佳實踐。

馬偕紀念醫院、馬偕醫學院與日本弘前大學早在2017年就開始合作，包含實習醫學生雙向交流及臨床學習後，今天簽訂MOU更將擴展其他專業領域人才學習互動交流計畫，希望奠定國際視野良好的基礎，發揮醫學教育多樣性的特色。

此次有三大重點，促進醫護人才的互訪和學習，包括醫師、護理師、藥劑師和其他醫療專業人員；建立學術資源平台，促進醫療新知和研究成果的交流；展開各種合作項目，深化教育、醫療和研究，共同為打造醫學見習範疇而努力。

張文瀚指出，截至今年底，馬偕醫學院已有17名實習醫學生前往弘前大學進行臨床實習，包含內科、外科、婦產科、小兒科及骨科等多個專科。弘前大學也派遣12名實習醫學生赴馬偕紀念醫院，投入小兒科、婦產科、一般內科、骨科、神經外科、精神科、麻醉科、泌尿科及一般醫學內科示範病房等科別進行臨床見習。期待透過實習機會使實習醫學生能在國際化的環境中，接觸到不同的醫療體系和臨床實踐，豐富學習體驗。