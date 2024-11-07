減重不靠運動！她早餐改吃「2食物」 3個月狠甩5公斤又告別脂肪肝

注意飲食絕對是維持健康的首步。近日臺灣有醫院在網上分享病例，指1名體重76公斤、患有長期輕度脂肪肝的30多歲女病人前來複診，出現驚人變化，不但3個月內減掉5公斤，就連脂肪肝都不見了。女病人並沒有運動，只是早餐改吃2種食物--冷凍過的蕃薯和剛熟的香蕉，就有如此成效！而醫生得知後，也在帖文分析這樣吃對減重的好處。

臺灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於10月29日在Facebook個人專頁分享病例，指近日有1名30多歲、患有長期輕度脂肪肝的女病人覆診，檢查結果顯示「脂肪肝消失了」，而且3個月內就減了5公斤，從76公斤降至71公斤。

錢政弘好奇問對方是不是靠運動瘦下來的，沒想到女病人竟表示「沒有運動」，唯一改變的是飲食習慣。原來女病人改變了早餐食物，之前她都習慣吃麵包做早餐，這段時間不再吃了，而是改為每天會吃100至200克凍過的蕃薯及1個剛熟的香蕉，有時會再加多2個蔥雞蛋及黑咖啡。另外，她晚上也盡量不吃澱粉，慢慢就瘦下來了。

錢政弘解釋蕃薯冷凍過後，會形成較難吸收的「抗性澱粉」，可避免高血糖。（示意圖／Ingimage）

蕃薯要冷過才吃？

而她早上吃的蕃薯都是前一天蒸熟後再放冰箱保存，翌日早上才吃。錢政弘解釋這麼做較有益處，因為蕃薯中的澱粉在冷藏後結構會改變，形成「抗性澱粉」，由於身體較不容易消化吸收抗性澱粉，故可避免高血糖。

另外，錢政弘表示，香蕉愈熟，抗性澱粉就會轉變成葡萄糖及果糖，容易造成血糖上升，影響減重，但女病人選擇了初熟香蕉，亦即表皮沒有黑點的，這類香蕉的抗性澱粉含量同樣較高，比較適合減重。

錢政弘又指，「水煮蛋是很好的蛋白質來源，早餐可以吃水煮蛋」，不過要記得料理及享用燪蛋時不要放油及調味，「吃起來沒負擔又營養」。

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文章授權轉載自《香港01》