快訊

日產宣布「全球裁員9000人」 執行長曝主因：因應嚴峻情勢

聽新聞
0:00 / 0:00

減重不靠運動！她早餐改吃「2食物」 3個月狠甩5公斤又告別脂肪肝

香港01／ 撰文／夏洛特
近日臺灣有醫院在網上分享病例，指1名體重76公斤、患有長期輕度脂肪肝的30多歲女病人前來複診，出現驚人變化，不但3個月內減掉5公斤，就連脂肪肝都不見了。（示意圖／Ingimage）
近日臺灣有醫院在網上分享病例，指1名體重76公斤、患有長期輕度脂肪肝的30多歲女病人前來複診，出現驚人變化，不但3個月內減掉5公斤，就連脂肪肝都不見了。（示意圖／Ingimage）

注意飲食絕對是維持健康的首步。近日臺灣有醫院在網上分享病例，指1名體重76公斤、患有長期輕度脂肪肝的30多歲女病人前來複診，出現驚人變化，不但3個月內減掉5公斤，就連脂肪肝都不見了。女病人並沒有運動，只是早餐改吃2種食物--冷凍過的蕃薯和剛熟的香蕉，就有如此成效！而醫生得知後，也在帖文分析這樣吃對減重的好處。

臺灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於10月29日在Facebook個人專頁分享病例，指近日有1名30多歲、患有長期輕度脂肪肝的女病人覆診，檢查結果顯示「脂肪肝消失了」，而且3個月內就減了5公斤，從76公斤降至71公斤。

錢政弘好奇問對方是不是靠運動瘦下來的，沒想到女病人竟表示「沒有運動」，唯一改變的是飲食習慣。原來女病人改變了早餐食物，之前她都習慣吃麵包做早餐，這段時間不再吃了，而是改為每天會吃100至200克凍過的蕃薯及1個剛熟的香蕉，有時會再加多2個蔥雞蛋及黑咖啡。另外，她晚上也盡量不吃澱粉，慢慢就瘦下來了。

錢政弘解釋蕃薯冷凍過後，會形成較難吸收的「抗性澱粉」，可避免高血糖。（示意圖／Ingimage）
錢政弘解釋蕃薯冷凍過後，會形成較難吸收的「抗性澱粉」，可避免高血糖。（示意圖／Ingimage）

蕃薯要冷過才吃？

而她早上吃的蕃薯都是前一天蒸熟後再放冰箱保存，翌日早上才吃。錢政弘解釋這麼做較有益處，因為蕃薯中的澱粉在冷藏後結構會改變，形成「抗性澱粉」，由於身體較不容易消化吸收抗性澱粉，故可避免高血糖。

另外，錢政弘表示，香蕉愈熟，抗性澱粉就會轉變成葡萄糖及果糖，容易造成血糖上升，影響減重，但女病人選擇了初熟香蕉，亦即表皮沒有黑點的，這類香蕉的抗性澱粉含量同樣較高，比較適合減重。

錢政弘又指，「水煮蛋是很好的蛋白質來源，早餐可以吃水煮蛋」，不過要記得料理及享用燪蛋時不要放油及調味，「吃起來沒負擔又營養」。

延伸閱讀：

致命甜香！初生女嬰身上散發楓糖味屬罕見病警告終需換肝保命

生收兩個肝癌病人「都不喝酒」卻有一共同習慣致癌：根本沒想到

文章授權轉載自《香港01》

抗性澱粉 早餐 減重 脂肪肝 蛋白質

相關新聞

食藥署駁「一天5顆奇異果治嘴破」 營養師：可吃全穀類

許多人經常「嘴破」，坊間傳聞「多吃奇異果就會好」，衛福部食藥署闢謠專區曾經澄清，「一天吃5顆以上奇異果可治療口瘡」，並無...

減重不靠運動！她早餐改吃「2食物」 3個月狠甩5公斤又告別脂肪肝

注意飲食絕對是維持健康的首步。近日臺灣有醫院在網上分享病例，指1名體重76公斤、患有長期輕度脂肪肝的30多歲女病人前來覆診，出現驚人變化，不但3個月內減掉5公斤…

失智症可治癒嗎？ 醫：「多動腦」是預防或延緩關鍵

失智症可以治癒嗎？多動腦可預防失智？隨著人口高齡化，國衛院進行的「全國社區失智症流行病學調查」顯示，台灣65歲以上長輩約...

泡裸湯被清潔員看光！她曝家人「台東五星級飯店驚魂」 一票網友竟不埋單

有些人調劑身心的方式是替自己規劃一趟旅行，但若碰上幾件不如意的事，恐怕會毀掉整趟旅程。一名女網友發文抱怨，她表示原本開開心心和家人入住...

明颱風外圍雲系影響2地有雨 周末回溫把握好天氣

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周都是東北季風環境，明天白天東北季風減弱，但受銀杏颱風外圍雲系影響，水氣還是偏多，基隆...

龍年新生兒不增反減 醫盼人工生殖開放單身、女同

今年雖逢龍年，截至9月生育卻比去年同期少2000名新生兒。醫師指出，臨床諮詢凍卵增加，以單身女性、女同志、離婚女性為主，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。