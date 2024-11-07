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銀杏升級強颱！水氣今晚接近台灣 北部、東半部明顯降雨
銀杏颱風下午升級為強颱，中央氣象署今天指出，銀杏來到呂宋島的東北方，接下來預計往偏西方向移動，今天到明天通過呂宋島北端，進入南海。銀杏颱風目前來看對台灣沒有直接性影響，不過，外圍環流部分，在台灣東半部的水氣今晚到明天會漸漸接近台灣，為北部和東半部地區帶來降雨。
中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，今天在東北季風影響下，迎風面桃園以北、東半部地區會有一些短暫雨，宜蘭南側降雨可能稍微多一些，西半部地區則是相當穩定、晴朗的天氣。各沿海的風比較強一些，北部和東北部會有一些涼意。今晚到明天，由於再加上颱風外圍雲系的影響，整個降雨在北部和東半部會明顯增加，尤其大台北、宜花地區會有局部大雨，特別是東北部地區要留意可能會有局部豪雨出現。
謝佩芸表示，颱風外圍環流和東北季風影響，周六就會逐漸減弱。預計周六、周日整體水氣漸漸減少，降雨狀況也會趨緩，只有迎風面北海岸、大台北山區、東半部有一些局部或零星短暫雨，西半部持續穩定天氣。
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