立冬進補2種人不能吃 中醫師最推薦喝這道湯進補

今天是一年一度的「立冬」，不少人都會選擇依循習俗在這天進補，不過中醫師卻提醒，並非所有人都能進補，尤其免疫疾病患者或有嚴重發炎症狀者不宜進補，且進補也有講究，最好依體質選擇進補的食補，否則胡亂進補還沒養到生，反而會先適得其反害到身體。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳佩芸指出，進補的習俗源於古代，由於當時飲食條件不佳，人們會在立冬進食滋補食材來增強體質，以度過寒冬，然而現代生活條件改善，飲食已相對豐富，加上許多人處於濕熱體質，進補方式需根據個人體質進行調整。

她推薦，不同的體質適合不同的進補方式。例如容易失眠、壓力大或經常熬夜的人，多屬於濕熱體質，適合選擇較平和且能去濕的食補，如含茯苓、山藥、蓮子、芡實的四神湯。容易疲倦、氣虛者則可選擇補氣的湯品，如西洋參雞湯。冬季手腳冰冷、氣血虛弱者可選擇十全大補湯或藥燉排骨。

不過若不確定自己屬於哪種體質，中醫師則推薦四神湯、紅棗枸杞雞湯、何首烏雞湯等，就可以滿足大部分現代人進補的需求，且對身體的負擔沒那麼大，但建議消化功能不佳的民眾，最好在立冬進補這天，還是應避免過於油膩的湯品。

中醫師也提醒，患有免疫疾病患者或有嚴重發炎症狀的患者，其實並不適合進補，因若進補不當，反而會使得症狀加劇，還沒進補到身體就先讓身體疾病更嚴重。同時不少台灣人冬天喜愛喝薑母鴨、燒酒雞、麻油雞或羊肉爐等比較燥熱的食補，她也建議濕熱體質、容易口乾舌燥、睡眠品質不佳的人最好避免或少吃。