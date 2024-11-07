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颱風康芮農損近18.4億元 台中梨、雲林蒜頭損失多

中央社／ 台北7日電

農業部更新颱風康芮農業災情報告，彙整各縣市政府通報資料，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施累計損失新台幣18億3835萬元，台中梨、雲林蒜頭受損相對明顯。

各縣市受損情況，農業部統計，以雲林縣損失4億6622萬元，占以上全台農損金額的25%居冠；其次是台東縣損失4億6366萬元，占25%；第三是花蓮縣損失3億1760萬元、占17%；以及台中市損失3億47萬元，占16%等較為嚴重。

農產損失部分，累計損失14億8621萬元（含養蜂損失2萬元），農作物被害面積2萬7169公頃，損害程度31%，換算無收穫面積8405公頃。

前五大受損作物，主要是二期水稻，被害面積1萬97公頃，損害程度39%，換算無收穫面積3953公頃，損失金額4億711.1萬元，主要產地為花蓮、台東等。

其次為梨累計損失2億3321.6萬元，為台中的雪梨。第三是蒜頭，累計損失1億3491.2萬元，主要產地是雲林。第四是番荔枝（釋迦），累計損失1億695.1萬元，主要產地台東。第五是落花生，累計損失6123.9萬元，主要產地是雲林。

畜產累計損失781萬元，主要是鴨及雞受損。漁產累計損失4065萬元，主要是牡蠣及吳郭魚受損。民間設施累計損失3億368萬元，主要是漁業設施損失2億4300萬元，以及農田流失及埋沒、農業設施、畜禽設施受損。

另外，現金救助及低利貸款地區的辦理項目，農業部已在官網公告專區發布，整體災情持續彙整更新。

台東 農業部 雲林

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