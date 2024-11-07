明華園總團「散戲」4度巡演 看見歌仔戲後台人生

明華園戲劇總團挑戰戲班禁忌的文學跨界作品「散戲」，2016年發表以來好評不斷，本年度4度巡演，原本預定14場，由於觀眾反應熱烈，特別在台中歌劇院再加演1場。

「散戲」由故事工廠創辦人黃致凱擔任編導，改編自作家洪醒夫短篇小說，以喜劇元素重塑原著悲情，描述民國50、60年代台灣歌仔戲不敵影視產業，從最風光內台戲院流浪到野台，面臨時代考驗，卻始終抱持希望，積極樂觀面對困境。

明華園總團長陳勝福透過劇團分享，這幾年他們試著透過跨界作品吸引更多人關注歌仔戲，「散戲」是明華園的故事，也是歌仔戲的故事，尤其原著收錄在高中課本，有許多學生看過後再進劇場感觸特別深。

尤其多年耕耘下，陳勝福指出，從南到北有50多個企業、組織、團體贊助，約有4成票券作為「教育推廣」，邀請國高中學生來看戲。

明華園總團指出，「散戲」在現代劇舞台上呈現2段經典傳統戲中戲為本劇最大亮點，一次比一次荒謬的「陳世美與秦香蓮」重複演了3次，深刻表達了戲班困境；而另一段「薛丁山與樊梨花」傳統戲的「三擒三縱」與歌舞團勁歌熱舞「拚場」，讓樊梨花穿著戲服唱流行歌，一窺戲班人面對觀眾流失的無奈。

本次巡演陣容，除了無敵小生孫翠鳳、資深歌仔戲演員高玉珊與歌手黃錦雯外，同時大量啟用歌仔戲新生代演員陳昭婷、陳子豪、陳子謙、周予寬、黃筱媛等，展現總團用20年打磨表演人才成果。

「散戲」今年度巡演將於11月8及9日在衛武營歌劇院、11月23及24日在台南文化中心、12月21及22日在台中國家歌劇院大劇院演出。